Эстония окончательно переняла европейскую директиву об огнестрельном оружии

«Речь идет о перенятии нашим законом об оружии проистекающих из европейской директивы об огнестрельном оружии правил, — сказал глава МВД Март Хельме. — Поскольку следовало принять крайне объемную регуляцию, это прошло в три этапа. Данная поправка к закону была последним этапом многолетней работы, на сегодняшний день все требуемые ЕС правила по обращению с огнестрельным оружием включены и в эстонское право».

«Потребность в обязательных правилах директивы об огнестрельном оружии была обусловлена преимущественно произошедшими в ЕС терактами. Теракты с погибшими выявили связь между организованной преступностью и терроризмом прежде всего в покупке огнестрельного оружия, — сказал министр. — Мы уверены, что внесенные в законы изменения и эффективный государственный надзор за владельцами оружия и обращением с оружием помогут в борьбе с организованной преступностью и терроризмом в Европе».