Эстония окончательно переняла европейскую директиву об огнестрельном оружии

В четверг Рийгикогу принял закон о полном перенятии директивы ЕС об огнестрельном оружии, которая унифицирует условия контроля за приобретением и владением оружием в ЕС.
«Речь идет о перенятии нашим законом об оружии проистекающих из европейской директивы об огнестрельном оружии правил, — сказал глава МВД Март Хельме. — Поскольку следовало принять крайне объемную регуляцию, это прошло в три этапа. Данная поправка к закону была последним этапом многолетней работы, на сегодняшний день все требуемые ЕС правила по обращению с огнестрельным оружием включены и в эстонское право».
«Потребность в обязательных правилах директивы об огнестрельном оружии была обусловлена преимущественно произошедшими в ЕС терактами. Теракты с погибшими выявили связь между организованной преступностью и терроризмом прежде всего в покупке огнестрельного оружия, — сказал министр. — Мы уверены, что внесенные в законы изменения и эффективный государственный надзор за владельцами оружия и обращением с оружием помогут в борьбе с организованной преступностью и терроризмом в Европе».
Важнейшее дополнение к закону — переход на европейскую классификацию оружия. Оружие впервые будут относить к классам A, B или C в соответствии с его огневой силой и опасностью для общества. В дальнейшем для перевозки оружия через границу потребуется соответствующее классу разрешение. Перевозка по Европе большинства зарегистрированного в Эстонии охотничьего оружия через продолжится по европейскому паспорту на огнестрельное оружие, но для перевозки оружия большей огневой силы потребуется одноразовое разрешения. Новые правила также точнее регулируют трансграничные перевозки внутри ЕС акустического и пришедшего в негодность оружия. Новая классификация не изменит правила обращения с оружием внутри страны, также не изменятся правила ввоза и вывоза оружия в третьи страны.