Cinamon откроет в T1 кинозал с технологией IMAX

Сейчас в будущем зале IMAX кинотеатра CINAMON в торгово-развлекательном центре T1 ведутся работы по обновлению техники, в результате которых будет установлен новый проектор, экран и звуковая аппаратура.

Технология IMAX обеспечивает максимальное качество изображения и эффект присутствия для зрителя, независимо от выбранного места. Сам зал будет вмещать 177 посетителей, включая специальные места категорий Love и Premium.

Обновляется и зал хорошо знакомого жителям Таллинна кинотеатра KOSMOS, где будет установлен новейший лазерный проектор RGB Barco и звуковое оборудование Dolby. Кинотеатр KOSMOS оснащен самым большим в Эстонии экраном, а благодаря техническим изменениям зрители смогут смотреть на нем гораздо больше фильмов.

«Международный опыт показал, что формат IMAX значительно лучше раскрывается в мультиплексах с несколькими залами и альтернативой выбора – таких, как CINAMON T1. Подобный шаг является выигрышным, так как позволит нам предложить зрителям более широкий выбор впечатлений как в новом мультиплексе торгового центра, так и в историческом кинотеатре KOSMOS», – сказала руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая.

Формат IMAX подразумевает эксклюзивный контент, а именно фильмы, снятые с применением специального оборудования. В день открытия в новом зале состоится премьера красочного боевика о женщинах-супергероях «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн», билеты на который уже поступили в предварительную продажу. В формате IMAX покажут и фильм Кристофера Нолана «Довод», главные сцены которого были сняты летом 2019 года в Ласнамяэ, крупнейшем жилом районе столицы Эстонии, где расположен и сам кинотеатр.