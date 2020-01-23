Чт, 23.01.2020
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Cinamon откроет в T1 кинозал с технологией IMAX

Cinamon откроет в T1 зал с технологией IMAX.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В следующую пятницу, 7 февраля, в кинотеатре CINAMON, расположенном в таллиннском торгово-развлекательном центре T1, откроется новый кинозал с технологией IMAX. Первой картиной, которую можно будет увидеть на новом экране, станет фильм «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн».

Сейчас в будущем зале IMAX кинотеатра CINAMON в торгово-развлекательном центре T1 ведутся работы по обновлению техники, в результате которых будет установлен новый проектор, экран и звуковая аппаратура.

Технология IMAX обеспечивает максимальное качество изображения и эффект присутствия для зрителя, независимо от выбранного места. Сам зал будет вмещать 177 посетителей, включая специальные места категорий Love и Premium.

Обновляется и зал хорошо знакомого жителям Таллинна кинотеатра KOSMOS, где будет установлен новейший лазерный проектор RGB Barco и звуковое оборудование Dolby. Кинотеатр KOSMOS оснащен самым большим в Эстонии экраном, а благодаря техническим изменениям зрители смогут смотреть на нем гораздо больше фильмов.

«Международный опыт показал, что формат IMAX значительно лучше раскрывается в мультиплексах с несколькими залами и альтернативой выбора – таких, как CINAMON T1. Подобный шаг является выигрышным, так как позволит нам предложить зрителям более широкий выбор впечатлений как в новом мультиплексе торгового центра, так и в историческом кинотеатре KOSMOS», – сказала руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая.

Формат IMAX подразумевает эксклюзивный контент, а именно фильмы, снятые с применением специального оборудования. В день открытия в новом зале состоится премьера красочного боевика о женщинах-супергероях «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн», билеты на который уже поступили в предварительную продажу. В формате IMAX покажут и фильм Кристофера Нолана «Довод», главные сцены которого были сняты летом 2019 года в Ласнамяэ, крупнейшем жилом районе столицы Эстонии, где расположен и сам кинотеатр.

Автолюбители могут посетить кинотеатр CINAMON в T1 Mall of Tallinn, припарковав машину бесплатно. Стоимость взрослого билета будет варьироваться от 9 до 11 евро, а при покупке билета через программу лояльности, будет возможность получить дополнительную скидку или приобрести детский, подростковый, студенческий или пенсионный билеты. Для больших семей предусмотрен специальный семейный билет.

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