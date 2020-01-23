Редчайшая находка: в Музее спорта экспонируется фильм о великом эстонском борце Георге Лурихе

Начиная с 23 января в Эстонском спортивном музее можно будет увидеть старейший эстонский фильм о спорте. Фильм содержит уникальные - единственные сохранившиеся - кадры, на которых запечатлен величайший эстонский борец Георг Лурих, передает Postimees.
Снятый датскими кинематографами в 1910 году «World's Wrestling Champions» был обнаружен директором Эстонского спортивного музея Сиймом Рандоя в сотрудничестве с библиотекой Конгресса США после продолжительных поисков.
По словам Рандоя, находка уникальная :"Мы имеем дело со старейшим отрывком фильма об эстонском спорте и самом известном эстонском борце, Георге Лурихе. Примечательно и то, что вчера, 22 января, исполнилось сто лет со дня его смерти. Представление этого фильма в данном контексте - большая честь для нас".
Георг Лурих - самый известный эстонский спортсмен начала ХХ века. Родившийся в 1876 году Лурих был профессиональным борцом, выигравшим множество международных борцовских турниров. Кроме того, Лурих был и популяризатором спорта, публиковавшим в прессе того времени множество статей о пользе спорта.