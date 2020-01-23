Редчайшая находка: в Музее спорта экспонируется фильм о великом эстонском борце Георге Лурихе

Снятый датскими кинематографами в 1910 году «World's Wrestling Champions» был обнаружен директором Эстонского спортивного музея Сиймом Рандоя в сотрудничестве с библиотекой Конгресса США после продолжительных поисков.

По словам Рандоя, находка уникальная :"Мы имеем дело со старейшим отрывком фильма об эстонском спорте и самом известном эстонском борце, Георге Лурихе. Примечательно и то, что вчера, 22 января, исполнилось сто лет со дня его смерти. Представление этого фильма в данном контексте - большая честь для нас".