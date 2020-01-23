Популярный стендап-комик уехал из России, опасаясь уголовного преследования

«Он действовал на опережение, это его личный выбор. Так как пока ему ничего не вменяют, он спокойно прошел погранконтроль», - сказал юрист.

По его словам, Долгополов пока не готов сообщить, в какую страну уехал. «И пока все не уляжется, говорить о возможном возвращении преждевременно», - добавил Соловьев.

Накануне, 22 января, Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из петербургских баров заинтересовалась полиция. Сотрудники полиции запросили у бара информацию о комике и дате его выступления, которое было опубликовано на YouTube. Запись выступления была опубликована 5 апреля, ролик набрал более 2,7 млн просмотров.

В подмосковном ГУ МВД заявили, что начали проверку в отношении Долгополова из-за жалобы на оскорбления чувств верующих, направленной в прокуратуру неким гражданином.