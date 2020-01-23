Пусть женщины рожают, но где?

В экономике Эстонии все идет хорошо, и летом 2017 года повышается пособие для многодетных семей. В 2018 году рождается почти на триста детей больше, а третьих детей в семье появляется на 530 больше, чем годом ранее. Это значит, что каждого пятого новорожденного дома уже ждут двое старших братьев-сестер.

В государственную казну налогов поступает больше ожидаемого, что в последние годы позволило подлечить и Больничную кассу. Однако в позапрошлом году было принято решение закрыть родильное отделение в Валгаской больнице, а в конце прошлого года – в Пыльваской больнице.

Одной из причин называют то, что объединение гинекологов считает безопасной больницу, если в год в ней рождается как минимум пятьсот детей. Принятое исходя из точки зрения гинекологов решение Больничной кассы предусматривает, что рожать нужно в четырех региональных больницах. В остальных местах - таких, как Кярдла, Курессааре, Пайде, Раквере, Вильянди, Выру и Нарва, где детей рождается меньше, - возможность родов является бонусом, который в какой-то момент может исчезнуть, поскольку не хватит желания, медицинских работников или денег.

Начало изменений в Валга и Пыльва было положено, когда местные самоуправления продали свои больницы и вписали закрытие родильного отделения в договоры купли-продажи. В тот момент покупателю был выдан вексель, который он позже мог обналичить, что и сделал. Общество и при активных действиях не смогло изменить ранее оговоренные планы и предложить другое решение.

Во время переговоров один участник процесса ссылался на другого, пока круг не замкнулся и не пришлось начинать с начала. Руководитель Союза свободных объединений Кай Кландорф посоветовала обществу следить за тем, какие решения принимает самоуправление. Но в случае Кярдла, Вильянди и Выру не поможет и это, поскольку расположенные в них больницы больше не принадлежат самоуправлениям.

Родильное отделение Валгаской больницы полтора года назад закрыли так быстро, что акушерки не успели разработать там новую услугу. В Пыльва получилось лучше, поскольку общество подняло шум, поэтому пришлось начать думать, что предложить людям в больнице вместо родов. Нынешние обещания, конечно, пока находятся на стадии разговоров, но когда в больнице закончится ремонт, выяснится, каким будет дородовое и послеродовое наблюдение матерей и детей акушерками. В исследовании, результаты которого опубликовали в сентябрьском номере журнала «Eesti Arst», авторы Кади Луби и другие в контексте закрытия роддомов опросили 226 человек, которые должны были сказать, что для них означает «близкое к дому». 72 процента ответивших на вопросы сказали, что это могло быть место, расположенное на расстоянии до 20 километров, 17 процентов согласны на расстояние до 30 километров. Напомню, от Пыльва до Тарту - 48 километров, от Валга до Выру – 81 километр.

Хороший кризис грех не использовать, поэтому преподаватели Таллиннской высшей школы здравоохранения предложили создать появляющиеся сейчас по всему миру так называемые дома для родов, которые являются промежуточным вариантом между родильным отделением и домашними родами. Такой дом подошел бы здоровым женщинам, которых, по некоторым оценкам, около трети от числа всех рожениц и которым не нужна врачебная помощь.

Одна знакомая акушерка описала, как, по ее мнению, мог бы выглядеть такой дом для родов: это соответственно оснащенная комната, где не обязательно находиться постоянно. Акушерка прибывает по вызову, принимает роды и наблюдает за женщиной и ребенком после родов вместо обычных двух часов до шести часов. После этого семья уходит домой, а комнату убирают. Детей и собак на роды брать нельзя, а еду, при необходимости, может принести отец.

Будет ли дом для родов вмещать в себя сразу несколько беременных и располагаться в больнице, рядом с больницей или далеко от нее – вот лишь некоторые детали, которые предстоит обсудить медикам, руководителям больниц и системы здравоохранения, а также обществу. Обучение акушерок позволяет им самостоятельно принимать роды, а здоровые женщины, особенно рожающие повторно, получили бы возможность рожать рядом с домом.