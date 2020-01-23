Медики рассказали нарвитянам, как можно завещать свои органы в случае смерти, и зачем это нужно

“В Йыхви или в Нарве тогда диализа не было, приходилось ездить в Тарту, - рассказал Маргус. - Я очень плохо себя чувствовал. Ездил на своем Запорожце и, бывало, еще и на дороге его ремонтировал”.

Это было тяжелое время. На работе Маргус выдерживал часов до двух, хотя работа была не физической. После ехал домой, но и там был не в состоянии что-либо делать:

“Голова была, как будто из теста, и даже ночью, когда спал, не мог забывать, что чувствую себя плохо. Была мечта, хотя бы полчаса побыть с ясной головой. И когда я проснулся после операции, я понял, что почка работает, потому что… видел во сне водопад с чистой водой. Проснулся и понял, что голова - кристально чистая”.

Донорская почка безотказно работала 25 лет, но отказала и она. Еще два года пациенту пришлось ездить на диализ. Но уже рядом - в Пуру, несколько раз в неделю, благодаря чему его здоровье ухудшилось не так сильно. Если первую почку Маргус получил от мотоциклиста, который погиб в Эстонии в аварии, то вторая почка приехала от донора из Норвегии. Лист ожидания теперь общий для Эстонии и стран Скандинавии. И пациент, и донор может оказаться из любой из этих стран.

Как люди становятся донорами?

По словам директора Трансплантационного центра Вирге Палль, есть три случая, в который умерший человек может стать донором органов для больных из листа ожидания.

На сайте digilugu.ee каждый житель Эстонии может найти свои медицинские данные. Здесь же в разделе “волеизъявления” можно выразить свое отношение к донорству органов - разрешает человек использовать его органы после смерти или запрещает. Если разрешение в DigiLugu есть, тело после смерти везут в специализированные отделения больниц в Таллинне или Тарту. А после изъятия органов тело возвращают родственникам, причем хирург обязан привести тело в порядок, чтобы следы операции были не видны.

Также житель Эстонии может заполнить бумажную карточку с разрешением изъять его органы и хранить эту карточку в бумажнике.

Если сам человек при жизни никак не обозначил свое разрешение или запрет, то врач после смерти пациента может поговорить с родственниками.

“Причем врач не спрашивает, что думают родственники о донорстве. Он спрашивает, что умерший человек при жизни думал о донорстве - был против или за”, - объясняет Вирге Палль.

Особый случай - когда одну почку хочет отдать своему больному родственнику живой человек. В этом случае, по словам доктора Кюлли Кылварт, с донором сначала беседует психолог.

Можно ли купить место в листе ожидания?

По словам медиков, в Эстонии никаких финансовых отношений между донором и пациентом нет. В 90-е годы в больницы нередко звонили люди, которые предлагали продать свою почку. Медики объясняли им, что в Эстонии это невозможно, в отличие, например, от Индии или Пакистана.

С другой стороны, больной, который нуждается в донорском органе, не может заплатить, чтобы продвинуться вперед в листе ожидания. Один из участников встречи в Нарве рассказал историю своего друга. Хотя он был довольно состоятельным человеком, он умер, не дождавшись очереди на пересадку.

Деньги в данном случае никак не помогают - лист ожидания врачи формируют так, что впереди стоят наиболее нуждающиеся в помощи пациенты. Определяют их по специальному алгоритму, единому для Эстонии и Скандинавии. Отдельно ведутся списки для тех, кто нуждается в донорском органе срочно, для детей и для тех, кому требуется повторная трансплантация, поскольку недавно пересаженный донорский орган отказал.

Известно, что в мире донорские органы продают и покупают, в том числе нелегально. И часто встречается такой страх: если я “завещаю” свои органы, в случае тяжелой болезни или аварии меня предпочтут не лечить, а “разобрать на запчасти”. Однако, по словам медиков, в Эстонии лечащий врач в системе DigiLugu видит всю историю болезни пациента, но пока пациент жив, не видит, разрешил ли пациент использовать его органы.