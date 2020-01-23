Запутавшийся в правилах читатель: не пойму, как в подобных ситуациях правильно совершать поворот

«У меня вот возник вопрос в связи совершение правого поворота в ситуации, когда самая правая полоса является полосой торможения, либо остановкой общественного транспорта, - сообщил он. – Я спросил у знакомого автоинструктора, как же правильно действовать в подобной ситуации, но его ответ меня немного удивил, так как я всегда трактовал статью закона о подобном маневре несколько иначе».

Читатель считает, что в ситуации, как на присланной им схеме, поворачивать направо следует из полосы торможения (иногда она одновременно является полосой общественного транспорта) или автобусного кармана, поскольку в законе сказано, что при подобном маневре следует занять максимально правое положение на дороге.

«Как я понимаю — если эта полоса занята автобусами, остановившимися на остановке, следует встать за автобусом и только когда он отъедет — завершить маневр, - рассуждает он. – Инструктор же убеждает меня, что в подобных ситуациях правый поворот можно выполнять из левой полосы, если карман или полосу торможения считать правой полосой. Кто же прав в этой ситуации? Личные наблюдения говорят о том, что люди поворачивают и так, и так».

Также Сергей сопроводил свое письмо ссылками на карты Google, чтоб наглядно продемонстрировать, что он имел в виду.

Как сообщил эксперт по дорожном у движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, относительно использования полос общественного транспорта в статье 37-й Закона о дорожном движении сказано, что водителю транспортного средства, не упомянутого в частях 1 и 2 настоящей статьи (общественный транспорт , такси с пассажирами и электромобили), запрещено пользоваться полосой для транспортных средств общего пользования, за исключением представленных ниже случаев следующим образом: 1) на полосу для транспортных средств общего пользования, которая расположена на краю проезжей части попутного направления и не отделена от остальной проезжей части сплошной линией дорожной разметки, следует перестроиться перед поворотом или остановкой для посадки или высадки пассажиров при условии, что это не создаст помех для транспортных средств общественного пользования, осуществляющих маршрутные перевозки. На такую полосу для транспортных средств общего пользования разрешается въезжать также при завершении поворота, но после этого водителю следует незамедлительно покинуть ее.

Что касается совершения поворотов, ответ можно найти в 48-й статье закона, в части первой которого сказано, что перед поворотом налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять крайнее левое положение, а перед поворотом направо – крайнее правое положение на стороне попутного направления движения или на полосе движения, предусмотренной средствами организации дорожного движения для совершения такого поворота.

«Если говорить о примере с бульваром Эстония, то остановка находится на полосе общественного транспорта. На улице Паэ, а также на Лаагна-теэ непосредственно перед поворотом находится автобусный карман, который при отсутствии автобусов можно использовать в качестве полосы для совершения поворота. Руководствоваться можно следующим принципом: если автобуса на остановке нет, совершить поворот можно с использованием автобусного кармана. Если карман занят автобусами, повернуть направо можно и с соседней полосы. Не надо ждать, пока автобус отъедет от остановки», - прокомментировал он.