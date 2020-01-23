Управа Ласнамяэ приглашает на бесплатный киносеанс

В рамках проекта «Киноклуб Ласнамяэ» управа столичного района Ласнамяэ возобновляет серию бесплатных кинопоказов для пожилых жителей района в центре культуры «Линдакиви» и приглашает в предстоящую пятницу, 24 января, в 13:00 на документальный фильм Би-би-си о природе «Земля: один потрясающий день».
Досуговый проект «Киноклуб Ласнамяэ» управы Ласнамяэ для старшего поколения был весьма популярен среди жителей района. В этом году бесплатные кинопоказы будут продолжены. «Рада сообщить, что управа Ласнамяэ возрождает свои добрые давние традиции, которые расширяют кругозор пожилых людей и дают им возможность качественно разнообразить свой досуг. Жители Ласнамяэ вновь могут бесплатно посещать показы различных художественных и документальных фильмов», - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.
В эту пятницу новый сезон проекта откроет познавательный и яркий фильм о природе «Земля: один потрясающий день», который будет интересен не только взрослым, но и детям. Фильм будет показан на русском языке с эстонскими субтитрами.
Следующий бесплатный киносеанс «Киноклуба Ласнамяэ» запланирован на февраль.