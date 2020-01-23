Управа Ласнамяэ приглашает на бесплатный киносеанс

Досуговый проект «Киноклуб Ласнамяэ» управы Ласнамяэ для старшего поколения был весьма популярен среди жителей района. В этом году бесплатные кинопоказы будут продолжены. «Рада сообщить, что управа Ласнамяэ возрождает свои добрые давние традиции, которые расширяют кругозор пожилых людей и дают им возможность качественно разнообразить свой досуг. Жители Ласнамяэ вновь могут бесплатно посещать показы различных художественных и документальных фильмов», - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.