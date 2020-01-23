Угроза миновала: треть Эстонии могла остаться без интернета

Сегодня почти треть Эстонии могла лишиться доступа в интернет, поскольку в ходе обслуживания главной магистрали передачи данных возникли проблемы, пишет Postimees.
«В Саку приводят в порядок магистрали ELASA (Eesti Lairiba Sihtasutus – Эстонский фонд развития широкополосного соединения). Резервная сеть не выдержала нагрузки, поэтому сбой ощутит на себе треть Эстонии. По этой причине при передачи данных возможны сбои», - сообщил Депаратмент государственных инфосистем (RIA).
Основные проблемы со связью могли наблюдаться в Харьюмаа, Рапламаа и Йыгевамаа.
Как сообщили в 14.05 в RIA, работоспособность сети была восстановлена.
Пресс-секретарь RIA Керту Кярк сообщила Postimees, что во время работ по обслуживанию магистрали использовалась резервная сеть, которая, к сожалению, не выдержала нагрузки.
Глава ELASA Прийт Соом сообщил, что имели место плановые работы, которые были согласованы с RIA несколько недель назад. В ходе работ производилось подключение к сетям доступа Elektrilevi. «Не могу прокомментировать, что происходит с сетью у RIA. Проблемы со стабильностью работы возникли с их стороны», - сказал Соом.