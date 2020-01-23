Российская шахматистка в драматичной концовке перевела матч за шахматную корону на тай-брейк

Россиянка Александра Горячкина обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь в заключительной, 12-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам, который проходит во Владивостоке, передает Newsru.com.
Последняя партия матча с классическим контролем времени завершилась после 60-го хода 21-летней российской шахматистки, игравшей белыми фигурами.
Общий счет противостояния стал 6:6. Теперь победитель определится на тай-брейке, который пройдет 24 января.
Сначала девушки сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем, если понадобится, блиц и армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Шесть из двенадцати партий матча завершились ничейным результатом. В четвертой победа досталась китайской шахматистке, но россиянка тут же отыгралась. В восьмом туре Горячкина вырвалась вперед, после чего потерпела два поражения подряд. В заключительной партии ей вновь удалось восстановить паритет.
Первая часть матча за женскую шахматную корону с призовым фондом 500 тысяч евро проходила в китайском Шанхае, вторая проходит во Владивостоке и завершится 24 января.
Напомним, что 21-летняя уроженка города Орска Оренбургской области Горячкина летом прошлого года сенсационно выиграла турнир претенденток, где числилась запасной. Триумф россиянки напоминает историю Золушки: она вообще не должна была играть на турнире, но сменила свой статус первой запасной после отказа китаянки Хоу Ифань. Александра обладала пятым стартовым рейтингом и была самой юной участницей отбора.