Российская шахматистка в драматичной концовке перевела матч за шахматную корону на тай-брейк

Последняя партия матча с классическим контролем времени завершилась после 60-го хода 21-летней российской шахматистки, игравшей белыми фигурами.

Общий счет противостояния стал 6:6. Теперь победитель определится на тай-брейке, который пройдет 24 января.

Сначала девушки сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем, если понадобится, блиц и армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Шесть из двенадцати партий матча завершились ничейным результатом. В четвертой победа досталась китайской шахматистке, но россиянка тут же отыгралась. В восьмом туре Горячкина вырвалась вперед, после чего потерпела два поражения подряд. В заключительной партии ей вновь удалось восстановить паритет.

Первая часть матча за женскую шахматную корону с призовым фондом 500 тысяч евро проходила в китайском Шанхае, вторая проходит во Владивостоке и завершится 24 января.