Выставка Maison & Objet: цвета и палитры интерьеров 2020 года

В этом году отчетливо выделяются две палитры: одна — светлых оттенков, включающая нейтральные краски, оттенки зелени, небесно-голубой и бледный розовый; другая — более темная: с терракотой, бордовым, глубоким синим.

1. Розовые и бежевые

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Нейтральные оттенки стали играть большую роль в декоративных интерьерных палитрах. В этом году их используют для стен и мебели, размещая рядом не яркие, а темные аксессуары и более мелкие предметы мебели.

Естественная палитра становится все более популярной: «Когда дело доходит до декора, поколения Y и X предпочитают терракотовые и телесные цвета. Все, что связано с землей, не может быть немодным», — отмечает трендсеттер и креативный директор парижского агентства стиля NellyRodi Винсент Грегуар.

2. От песка до ванили

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Оттенки желтого - такие, как песок, ваниль или солома тоже набирают популярность. Они добавляют в интерьеры тепло. Как и другие нейтральные краски, их ценят за расслабляющую и успокаивающую атмосферу, которой так не хватает вечно спешащим горожанам.

В сочетании с оттенком зеленого шалфея или приглушенными растительными цветами мягкий желтый согреет холодную палитру.

3. Мягкие зеленые

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Зеленый цвет не уходит со сцены, а все активнее используется в интерьерах. Производители красок разрабатывают собственные оттенки, напоминающие о природе.

В этом году светлых оттенков зеленого стало ощутимо больше — от мятного до цвета шалфея.

4. Светло-синие и голубые

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Возвращаются и спокойные оттенки голубого. Этот цвет тоже обращается к природной палитре, напоминая краски неба и воды, дополняя охристую гамму почвы и растительную зеленую.

5. Размытые розовые

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Приглушенный розовый, бледно-персиковый и лососевый будут присутствовать в интерьерных палитрах 2020 года.

6. Терракота

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Терракота переносит нас в темную палитру 2020 года. Этот цвет стал символом нынешнего увлечения земляными естественными оттенками.

Терракоту используют для укрепления теплых цветовых композиций. Иногда она контрастирует с более прохладными оттенками, как на примере с фото, где зеленый диван дополняют детали терракотового, розового и горчично-желтого цветов.

7. Винные оттенки

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Винные оттенки, больше свойственные осенним гаммам, возвращаются и весной. Этот цвет помогает обогатить интерьерную палитру, усложняя и примиряя соседство зеленых и голубых оттенков со спектром бежевых и нейтральных красок.

8. Синий

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Классический синий был назван цветом 2020 года (по версии Американского института цвета Pantone) и на выставке Maison et Objet встречался на многих стендах. Он внушает спокойствие, уверенность и помогает создать колористическую гармонию.

«Этот бескрайний синий цвет напоминает о бесконечном вечернем небе. Pantone 19-4052 Classic Blue побуждает нас смотреть за границы очевидного, мыслить глубже и расширять горизонты», — объясняет Леатрис Айземан, исполнительный директор Американского института цвета Pantone.

9. Микс светлой и темной палитр

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru