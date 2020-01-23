Мартин Хельме: EKRE выступит с меняющим аптечную реформу законопроектом

«Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы предотвратить аптечную реформу. Мы не смирились с тем, что этот закон начнет работать в таком виде», - сказал Хельме. По его словам, EKRE хочет либерализовать аптечный рынок и планирует в течение ближайших двух недель представить законопроект.

Поскольку через две недели заседаний в Рийгикогу не будет, теоретически партия может выйти с законопроектом уже на следующей неделе. По данным Postimees, составление законопроекта об изменении аптечной реформы во фракции EKRE еще даже не обсуждали.

Только в середине декабря аптечную реформу пытались свернуть в парламенте, но эта попытка провалилась.

В чем заключается аптечная реформа?

Пять лет назад Рийгикогу принял поправки к Закону о лекарствах, то есть так называемый закон о реформе аптек. Он предусматривает, что оптовые продавцы лекарств не могут владеть аптеками и все аптеки на 51 процент должны принадлежать провизорам. Для адаптации к закону был предложен пятилетний переходный период, который заканчивается 1 апреля 2020 года.

Против аптечной реформы горячо выступали принадлежащие оптовым продавцам сети аптек, которые не хотят отказываться от своего бизнеса. А за реформу выступает представительская палата провизоров, которая считает провизорские аптеки необходимыми.

По состоянию на 1 января всем вступающим 1 апреля требованиям (собственность провизоров, отсутствие превалирующего влияния со стороны оптового продавца и прекращение деятельности ответвленных аптек в крупных городах) соответствовала лишь 181 аптека. Не отвечали требованиям 317 аптек.

Не отвечающие требованиям аптеки главным образом находятся в крупных городах (более 4000 жителей), где их доля составляет 73 процента. На селе и в маленьких городах их 45 процентов (76 аптек по всей Эстонии).

Источник: Департамент лекарств