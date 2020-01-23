Сеэдер о планах EKRE: представление новых законопроектов аптечной реформы неразумно

В интервью ERR вице-председатель EKRE, министр финансов Мартин Хельме заявил, что в ближайшее время партия выступит с законопроектом по изменению аптечной реформы.

"В ситуации, когда ни у одного изменения нет поддержки большинства парламента, нет смысла создавать хаос и инициировать законопроект, который большинство парламента, по всей видимости, не поддерживает, на всякий случай, чтобы посмотреть, что будет. Я не считаю такую деятельность разумной и рациональной", – подытожил Сеэдер.