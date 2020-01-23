Чт, 23.01.2020
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Сеэдер о планах EKRE: представление новых законопроектов аптечной реформы неразумно

Хелир-Валдор Сеэдер.

ФОТО: Elmo Riig

Партия "Отечество" не планирует представлять новые законопроекты для изменения аптечной реформы. По мнению лидера партии Хелира-Валдора Сеэдера, это внесло бы сумятицу, передает Rus.ERR.

В интервью ERR вице-председатель EKRE, министр финансов Мартин Хельме заявил, что в ближайшее время партия выступит с законопроектом по изменению аптечной реформы.

"В ситуации, когда ни у одного изменения нет поддержки большинства парламента, нет смысла создавать хаос и инициировать законопроект, который большинство парламента, по всей видимости, не поддерживает, на всякий случай, чтобы посмотреть, что будет. Я не считаю такую деятельность разумной и рациональной", – подытожил Сеэдер.

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