Чт, 23.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Постельное белье: розы или место преступления?

Спальня. Фото иллюстративное.

ФОТО: pufikhomes.com

Один англичанин решил начать новую жизнь, добавив в нее толику романтики, и купил красивое постельное белье. Однако покупка произвела диаметрально противоположный эффект, пишет Kodustiil.  

Джон Донохью хотел немного изменить свою спальню и купил постельное белье с розами. Свою роковую ошибку он осознал только после замены постельного белья на новое.

Вместо романтического и соблазнительного моря роз, на кровати расплылись жуткие кровавые пятна. Красные розы на белом фоне выглядели так, словно в этой кровати кого-то недавно убили, передает thesun.co.uk.

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