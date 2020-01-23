Постельное белье: розы или место преступления?

Один англичанин решил начать новую жизнь, добавив в нее толику романтики, и купил красивое постельное белье. Однако покупка произвела диаметрально противоположный эффект, пишет Kodustiil.
Джон Донохью хотел немного изменить свою спальню и купил постельное белье с розами. Свою роковую ошибку он осознал только после замены постельного белья на новое.
Вместо романтического и соблазнительного моря роз, на кровати расплылись жуткие кровавые пятна. Красные розы на белом фоне выглядели так, словно в этой кровати кого-то недавно убили, передает thesun.co.uk.
That awkward moment when you realise that your romantic new ‘white with rose bud’ bedding set makes your boudoir resemble a particularly gruesome crime scene... pic.twitter.com/JATDMpFBQT— John Donoghue (@JohnDonoghue64) January 20, 2020