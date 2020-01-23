Сайты по бронированию отелей получают штрафы, но это не мешает им придумывать новые схемы для путешественников

В последнее время на виду оказалась тема классификации и ранжирования отелей на различных сайтах бронирования и сервисах сравнения цен, пишет Turizm. Позиция того или иного отеля в выгрузке серьезно влияет на количество бронирований и загрузку, поэтому все объекты размещения заинтересованы в том, что первыми попасться на глаза путешественникам. И все чаще популярные сервисы уличают в махинациях. Например, в декабре Европейская комиссия выдвинула сайту Booking.com требования покончить с манипуляциями с предельными сроками бронирования отелей и искажением скидочных предложений.

Последним случаем стала история с популярным агрегатором Trivago, который в Австралии был обвинен в нарушении закона о защите прав потребителей. Федеральный суд в Мельбурне вынес решение, признав сайт виновным в использовании цифрового алгоритма в своих онлайн-списках отелей, дающих привилегированное положение тем объектам, которые платят Trivago более высокую комиссию. Суд также установил, что цены со скидкой, отображаемые на платформе, были фактическими ценами на номера, а указанная якобы первоначальная стоимость размещения была актуальна для номеров более высоких категорий.

Таким образом, операция по сравнению цен на Trivago вводила в заблуждение пользователей. По данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), которая и привлекла Trivago к суду, сайт создавал у потребителей ложное представление об экономии. Сервису грозит штраф в размере нескольких миллионов долларов.

Тем временем онлайн платформы продолжают придумывать новые варианты взаимодействия с пользователями. Например, Booking.com представил собственную систему оценки качества альтернативных объектов размещения, аналогичную официальной классификации отелей. Как заявили в компании, несмотря на то, что рейтинги отелей широко признаны и используются во всем мире, до сих пор не существует глобальной системы рейтингов для путешественников, желающих остановиться в альтернативном жилье, например, в доме или квартире. Новое ранжирование качества квартир, домов отдыха и вилл призвано заполнить пробел в сфере туризма, — уверены представители Booking.com

По задумке, система будет использовать алгоритмы машинного обучения, которые учитывают более 400 факторов, включая местоположение объекта, его размеры и удобства. Рядом с названием каждого объекта будет представлена оценка от 1 до 5, в зависимости от уровня качества сервиса. Показатели будут сравниваться с близлежащими объектами, а также регулярно пересчитываться.