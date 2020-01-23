Чт, 23.01.2020
Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Сайты по бронированию отелей получают штрафы, но это не мешает им придумывать новые схемы для путешественников

Сайты по бронированию отелей получают штрафы, но это не мешает им придумывать новые схемы для путешественников

Ноутбук.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Популярный агрегатор цен на отели Trivago, оказывается, вводил потребителей в заблуждение и может заплатить за это миллионы долларов. Об этом пишет Travel Daily Media.

В последнее время на виду оказалась тема классификации и ранжирования отелей на различных сайтах бронирования и сервисах сравнения цен, пишет Turizm. Позиция того или иного отеля в выгрузке серьезно влияет на количество бронирований и загрузку, поэтому все объекты размещения заинтересованы в том, что первыми попасться на глаза путешественникам. И все чаще популярные сервисы уличают в махинациях. Например, в декабре Европейская комиссия выдвинула сайту Booking.com требования покончить с манипуляциями с предельными сроками бронирования отелей и искажением скидочных предложений. 

Последним случаем стала история с популярным агрегатором Trivago, который в Австралии был обвинен в нарушении закона о защите прав потребителей. Федеральный суд в Мельбурне вынес решение, признав сайт виновным в использовании цифрового алгоритма в своих онлайн-списках отелей, дающих привилегированное положение тем объектам, которые платят Trivago более высокую комиссию. Суд также установил, что цены со скидкой, отображаемые на платформе, были фактическими ценами на номера, а указанная якобы первоначальная стоимость размещения была актуальна для номеров более высоких категорий.

Таким образом, операция по сравнению цен на Trivago вводила в заблуждение пользователей. По данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), которая и привлекла Trivago к суду, сайт создавал у потребителей ложное представление об экономии. Сервису грозит штраф в размере нескольких миллионов долларов.

Тем временем онлайн платформы продолжают придумывать новые варианты взаимодействия с пользователями. Например, Booking.com представил собственную систему оценки качества альтернативных объектов размещения, аналогичную официальной классификации отелей. Как заявили в компании, несмотря на то, что рейтинги отелей широко признаны и используются во всем мире, до сих пор не существует глобальной системы рейтингов для путешественников, желающих остановиться в альтернативном жилье, например, в доме или квартире. Новое ранжирование качества квартир, домов отдыха и вилл призвано заполнить пробел в сфере туризма, — уверены представители Booking.com

По задумке, система будет использовать алгоритмы машинного обучения, которые учитывают более 400 факторов, включая местоположение объекта, его размеры и удобства. Рядом с названием каждого объекта будет представлена оценка от 1 до 5, в зависимости от уровня качества сервиса. Показатели будут сравниваться с близлежащими объектами, а также регулярно пересчитываться.

Какими санкциями со стороны контролирующих органов могут обернуться новые сервисы на крупнейшей онлайн площадке бронирования, спрогнозировать сложно. Но тенденция отлова различного толка «манипуляций» и «введений в заблуждение» в последнее время проявляется все четче.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ