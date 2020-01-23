Картина дня: сбой в эстонском интернете, будущее аптечной реформы и непростая история гражданки Латвии

В ловушке: история гражданки Латвии, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР за похищение собственного ребенка

"Я по почте присылаю Кристине в тюрьму пижаму дочери, чтобы она могла почувствовать запах своего ребенка", - говорит Марите Батрака, сестра Кристине Мисане. Дочь она не видела год и больше всего боится, что никогда уже не увидит. В ближайшее время Дания может выдать Кристине Южно-Африканской Республике (ЮАР), где ее ждет тюремное заключение за похищение собственного ребенка и другие преступления. Латвия начала борьбу за судьбу своей гражданки слишком поздно. Читать далее...

Мартин Хельме: EKRE выступит с меняющим аптечную реформу законопроектом

Министр финансов Мартин Хельме сказал в интервью ERR, что Консервативная народная партия Эстонии передаст в Рийгикогу законопроект, меняющий аптечную реформу. Читать далее...

Запутавшийся в правилах читатель: не пойму, как в подобных ситуациях правильно совершать поворот

По словам обратившегося в редакцию Rus.Postimees читателя Сергея, его давно интересовал вопрос, связанный с правилами дорожного движения. Получить ответ ему не помог ни знакомый инструктор по вождению, ни Закон о дорожном движении. Читать далее...

Угроза миновала: треть Эстонии могла остаться без интернета

Сегодня почти треть Эстонии могла лишиться доступа в интернет, поскольку в ходе обслуживания главной магистрали передачи данных возникли проблемы. Читать далее...

Исследование: треть молодых людей ежемесячно откладывает более 100 евро

Опрос финансового поведения миллениалов, проведенный Институтом финансов Swedbank, показал, что по сравнению с опросом, проведенным в 2015 году, у молодых людей привычка к экономии имеет тенденцию к росту. Читать далее...

В Тарту обнаружена монета с признаками подделки: следы ведут в Кохтла-Ярве

Если обычно мошенники подделывают бумажные деньги, то в Тарту была обнаружена предположительно фальшивая монета евро. Читать далее...

Многомиллионный бизнес эстонских предпринимателей продолжает расширяться

KPG Kaubanduse OÜ, владелец эстонской сети Magaziin, собирается открыть магазин на Сааремаа уже летом. Читать далее...

Репинскому не удалось собрать деньги на строительство гигантской фермы в Куремяэ

Если прошлой весной член Рийгикогу Мартин Репинский надеялся, что строительство планировавшихся несколько лет в Куремяэ фермы на 4000 коз и сырного производства начнется в 2019 году, то на сегодня необходимых денег для этого у него все еще не собрано. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка "Ээсти 200" достигла самого высокого уровня в этом году

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг. Читать далее...

Британский парламент утвердил законопроект о Брекзите