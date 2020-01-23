В Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Приключения барона Мюнхгаузена».

Спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена» с элементами яркого светового шоу обязательно понравится как детям, так и взрослым. Ведь то, с какой выдумкой и блеском воплощены на сцене воспоминания эксцентричного барона, будь то путешествие на Луну или вытаскивание себя за волосы из болота, не может оставить равнодушным даже искушенного зрителя. Оригинальное визуальное решение спектакля как нельзя лучше обрамляет удивительный мир историй Мюнхгаузена, делая эту постановку доступной и интересной самому широкому кругу любителей театра, вне зависимости от возраста или языка общения.

«Барон — это человек, который нестандартно подходит к решению проблем. Причем результат, как правило, неожиданный как для окружающих, так и для самого барона. Он отступает от общепринятых понятий — когда ему говорят, что что-то невозможно, он с легкостью опровергает это. Когда у нас заканчивается багаж опыта, умений для решения проблем, то они либо остаются нерешенными, либо, как Мюнхгаузен, мы принимаем какие-то экстраординарные меры, которые позволяют добиться, казалось бы, невозможных результатов. Порой такие “невозможные“ решения оказываются самыми мудрыми. Ведь иногда для решения конфликта нужно просто отступить», — говорит режиссер спектакля Даниил Зандберг.

В основу фантастических «Приключений барона Мюнхгаузена» положены рассказы действительно жившего в XVIII веке в Германии барона. Он стал известен как остроумный рассказчик, который выдумывал самые невероятные приключения. Впоследствии имя барона стало нарицательным — так стали называть выдумщиков, постоянно приписывающих себе те качества, которыми они не обладают. Но разве от этого их истории становятся менее интересными? «Мюнхгаузен всегда весело подходит к решению проблем. В этом есть некая философия, жизненная позиция. Он всегда готов к любому развитию событий. И дело не только в сопутствующей ему удаче, но и в умениях, которые постоянно нужно оттачивать. При этом, в спектакле нет никакого морализаторства. Это красивая, добрая, веселая история про супергероя, эдакого залихватского дядьку, в которой на разных уровнях для себя что-то откроют зрители любых возрастов», — отмечает режиссер.