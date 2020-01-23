Опасные дороги Эстонии: департамент составил для водителей полезную карту

За пять лет (2014–2018) зарегистрировано 18 401 сообщение, в случае почти 60 процентов сообщений удалось установить точное место происшествие и занести их в базу данных.

Основная часть занесенных в регистр происшествий (около 95 процентов) случилась с крупными лесными животными, преимущественно с косулями (8816 сообщений, то есть почти 80 процентов). С лосями - 856 сообщений, то есть восемь процентов, и с кабанами - 767, то есть семь процентов. С крупными хищниками на шоссе происходит в несколько раз меньше ДТП: занести в базу данных удалось 18 связанных с волками, медведями и рысями происшествий.