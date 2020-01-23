Чт, 23.01.2020
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  • Опасные дороги Эстонии: департамент составил для водителей полезную карту

Опасные дороги Эстонии: департамент составил для водителей полезную карту

ФОТО: скриншот

Департамент шоссейных дорог в сотрудничестве с фирмой Hendrikson & Ko анализировали произошедшие на госдорогах с 2014 до 2018 ДТП с участием животным и заносили их в регистр. На основании этих данных была создана карта, на которой отмечены опасные участки дорог, сообщает Pärnu Postimees.

О пострадавших и погибших на дорогах животных сообщают по инфотелефону 1313. В год в среднем поступает 3000 сообщений.

За пять лет (2014–2018) зарегистрировано 18 401 сообщение, в случае почти 60 процентов сообщений удалось установить точное место происшествие и занести их в базу данных.

Основная часть занесенных в регистр происшествий (около 95 процентов) случилась с крупными лесными животными, преимущественно с косулями (8816 сообщений, то есть почти 80 процентов). С лосями - 856 сообщений, то есть восемь процентов, и с кабанами - 767, то есть семь процентов. С крупными хищниками на шоссе происходит в несколько раз меньше ДТП: занести в базу данных удалось 18 связанных с волками, медведями и рысями происшествий.

На эстонских госдорогах установлено 1443 места сосредоточения случаев ДТП с участием животных — это 322,2 километра дороги. Для установления мест сосредоточения случаев ДТП с участием зверей были взяты данные за десять лет (2009–2018).

Подробнее изучить карту можно здесь.

В поисковую строку можно ввести конкретное место в Эстонии, которое вы хотите изучить. Например, указать уезд. Также можно отрегулировать уровень опасности указанных участков: от 0 до 0,8. 

ФОТО: скриншот

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