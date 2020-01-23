Россия и Украина начали новые переговоры по обмену пленными

Россия и Украина уже начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами, сообщается на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский в беседе с журналистами в Иерусалиме.

Накануне, общаясь с журналистами в Давосе, Зеленский также говорил о существовании двух параллельных процессов. "Хотим, честно. Как-нибудь договоримся", - заявил он, отвечая на вопрос, когда ждать следующего обмена пленными. По его словам, Киев ведет переговоры по двум направлениям - в "нормандском формате" и с российской делегацией.

По данным "Коммерсанта", в новые списки людей на обмен включат несколько сотен человек, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ и в Донбассе. В Кремле говорили, что Москва заинтересована в обмене в формате "всех на всех".