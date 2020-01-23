ФОТО ⟩ Вы не представляете, что скрывается в спальне квартиры в центре Таллинна!

В Таллинне продается трехкомнатная квартира, которая отличаетсяот остальных одной пикантной деталью, рассказывает Kodustiil.
Продающаяся в центре Таллинна квартира площадью 98,7 квадратных метров на первый взгляд похожа на другие квартиры в буржуазных домах. Но стоит внимательно присмотреться к фотографиям спальни, как замечаешь одну удивительную деталь...
В одной из комнат квартиры, находящейся в доме постройки 1938 года, установлена красивая чугунная ванна на ножках. Это не единственное место для мытья в квартире. Имеется и душевой уголок.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.