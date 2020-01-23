Чт, 23.01.2020
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ФОТО ⟩ Вы не представляете, что скрывается в спальне квартиры в центре Таллинна!

Eestiaegne kivimaja.

ФОТО: KV.EE

В Таллинне продается трехкомнатная квартира, которая отличаетсяот остальных одной пикантной деталью, рассказывает Kodustiil.

Продающаяся в центре Таллинна квартира площадью 98,7 квадратных метров на первый взгляд похожа на другие квартиры в буржуазных домах. Но стоит внимательно присмотреться к фотографиям спальни, как замечаешь одну удивительную деталь... 

ФОТО: KV.EE

В одной из комнат квартиры, находящейся в доме постройки 1938 года, установлена красивая чугунная ванна на ножках. Это не единственное место для мытья в квартире. Имеется и душевой уголок. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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