ФОТО ⟩ Вы не представляете, что скрывается в спальне квартиры в центре Таллинна!

Продающаяся в центре Таллинна квартира площадью 98,7 квадратных метров на первый взгляд похожа на другие квартиры в буржуазных домах. Но стоит внимательно присмотреться к фотографиям спальни, как замечаешь одну удивительную деталь...

ФОТО: KV.EE

В одной из комнат квартиры, находящейся в доме постройки 1938 года, установлена красивая чугунная ванна на ножках. Это не единственное место для мытья в квартире. Имеется и душевой уголок.

ФОТО: KV.EE