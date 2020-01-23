Вы среди них? Более полумиллиона жителей Эстонии дали правительству бесплатный кредит

Уже через несколько недель наступит один из самых ожидаемых для жителей Эстонии дней: начало подачи декларации о доходах. Первый день подачи деклараций - 15 февраля, а 26 февраля будут сделаны первые возвраты переплаченного подоходного налога тем, чья декларация в порядке и не требует дополнительных проверок, пишет Postimees.
По предварительным данным, более половины работающих людей после декларации доходов получат от Налогово-таможенного департамента деньги. Точнее, 53 процента получателей дохода, то есть 530 000 человек, использовали меньшую сумму не облагаемого налогом дохода, чем разрешено и таким образом дали правительству в качестве беспроцентного кредита 147 миллионов евро. Получается, что в среднем государство должно получателю дохода 277 евро.
Больше положенного не облагаемого налогом дохода использовали из всех 6,8 процента, то есть 68 500 человек, которые получили в общей сложности от государства 13 миллионов беспроцентного кредита, который придется в этом году вернуть. То есть в среднем получатель дохода должен государству 190 евро.
В прошлом году из получающих доход людей не облагаемый налогом доход в предусмотренном размере использовал 41 процент, то есть 400 200 людей.
Речь идет о предварительных суммах, которые будут уточнены после подачи деклараций. Каждый человек может сам на сайте налогового департамента в рубрике «Мои доходы» проверить, как много он в 2019 году использовал не облагаемого налогом дохода.
Самый долгожданный день
Доходы в этом году, как и прежде, можно будет декларировать с 15 февраля. С этого года поменяется срок подачи деклараций: теперь доходы можно будет задекларировать до 30 апреля, то есть на месяц дольше.
Срок оплаты и возврата переплаченного — 1 октября. «Фактически возвраты будут проходить как и в предыдущие годы: у кого все в порядке, быстро получит возврат переплаченного подоходного налога. Начнем возвращать с 26 февраля. Подавшим декларации в бумажном виде переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 19 марта», - сообщил BNS Налогово-таможенный департамент.
Не облагаемый налогом доход зависит от личного дохода человек, максимум составляет 500 евро в месяц и в год до 6000 евро. В промежутке с 14 400 до 25 200 не облагаемый налогом доход снижается до нуля.