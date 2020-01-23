Министр культуры РФ: я ни хрена не культурный человек

Блог kropalik.livejournal.com Любимова вела с 2006 по 2010 годы. Портал Newsru.com отмечает, что последние изменения на странице вносились 22 января. Согласно данным статистики, в ЖЖ Любимовой 195 постов, но теперь они не видны: удалены или скрыты. Наибольшее обсуждение в соцсетях вызвали четыре поста автора 2008-го и 2010 годов. В одном из них Любимова призналась, что она "ни хрена не культурный человек", не выносит ходить в музеи, на выставки, в оперу, на балет, плохо знает мировой кинематограф, не понимает артхаус, а на спектакль в драматический театр пойдет только при условии, что его похвалили уважаемые ею люди. Приводим некоторые особенно интересные записи, сохранившиеся в виде скриншотов.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w — Shumanov Ilya (@veloshum) January 22, 2020

Ольга Любимова выросла в семье московской творческой интеллигенции: она дочь актрисы «Современника» Марии Шверубович и ректора Щепкинского училища Бориса Любимова. Ее дед — переводчик Николай Любимов, прадед — актер Василий Качалов, крестный — Никита Михалков. До того как всплыли записи в ЖЖ, в СМИ Любимову представляли как правночку Качалова, ведущего актера Московского Художественного театра и народного артиста СССР.

Любимова закончила православную гимназию, высшее образование получила в МГУ (факультет журналистики), а после училась на факультете театроведения ГИТИСа. Много лет работала на телевидении: вела программу «Москва-2009», «Город и люди», ток-шоу «Горожанка» на телеканале «Столица», руководила программой «Контекст» на телеканале «Культура». Также участвовалав создании более 80 документальных фильмов и работала в Информационном агентстве Русской православной церкви.

До назначения главой министерства культуры возглавляла департамент кино в этом же ведомстве. на одной из должностей Любимова отвечала за распределение бюджета на производство кино, увеличение аудитории российских фильмов, определяла, какие кинофестивали получат государственную поддержку, а какие — нет. В СМИ до сих пор вспоминают, что будущий министр поддержала эротическую драму «Верность», в итоге собравшую в прокате свыше 100 миллионов рублей.

Также Любимову косвенно связывают с отзывом прокатного удостоверения сатирического фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. Впрочем, какую именно роль в этом сыграла она, неизвестно. По данным «Ведомостей», это было решением предыдущего министра культуры Владимира Мединского.