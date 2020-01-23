Видео ⟩ Дым заполнил салон за считанные минуты: самолет Ryanair загорелся в полете, у пассажиров началась паника

Во вторник утром начавший со 169 пассажирами полет в Лондон Boeing 737-800 при появлении дыма вернулся в аэропорт Отопени, где все находившиеся в самолете смогли успешно покинуть борт. В этом инциденте никто не получил серьезных травм, но для некоторых шок на всю жизнь может быть обеспечен. Позже от организованного замещающего полета отказались 29 человек.

Салон самолета начал внезапно заполняться дымом в момент, когда самолет поднялся в воздух примерно на полтора километра. По данным новостного портала Daily Mail, представитель Ryanair сказал, что дым предположительно возник при попадании жидкости против обледенения в вентиляционную систему самолета. Точная причина происшествия еще выясняется.