Королева Великобритании подписала закон о Брекзите

Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - 22 января ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. "Мы обещали реализовать Брекзит, и мы находимся на пути к выходу 31 января", – написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после Брекзита они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.