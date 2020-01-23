Чт, 23.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Королева Великобритании подписала закон о Брекзите

Ее высочество Елизавета II.

ФОТО: Joe Giddens/PA Wire/PA Images

Королева Великобритании Елизавета Вторая в четверг, 23 января: подписала закон о выходе Соединенного королевства из Европейского Союза. Накануне этот документ окончательно одобрил Британский парламент, пишет DW.

Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - 22 января ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. "Мы обещали реализовать Брекзит, и мы находимся на пути к выходу 31 января", – написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Чтобы принять закон, верхняя палата отказались требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок. Речь, в частности, шла о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании. В Палате лордов требовали, чтобы после Брекзита они получали письменное подтверждение права своего пребывание в стране.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок.

Теперь соглашение о Брекзите должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ