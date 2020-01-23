Индивидуальная гонка для эстонских биатлонистов окончилась позором

Победу одержал вернувшийся после отпуска по рождению ребенка Йоханнес Бё, опередивший Мартена Фуркада на 11,4 секунды. После последнего огневого рубежа француз сохранял шансы на победу, но после ухода со стрельбища Фуркад наступил на лыжную палку, долго одевал очки и потерял секунд семь-восемь, которых лидеру мирового Кубка в итоге для победы и не хватило.

Провалом окончилась гонка для эстонских биатлонистов: Калев Эрмитс готовится к чемпионату мира, а в его отсутствие наши стреляющие лыжники не попали в сто лучших. Рене Захкна стал 101-м, промазав шесть раз и отстав почти на 11 минут, Роберт Хельдна отстал на 13 минут, финишировав 106-м, а Райдо Рянкель из 20 выстрелов промазал 12 и с отставанием в 16 минут стал последним, 108-м.