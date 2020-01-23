Чт, 23.01.2020
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  • Реформисты и соцдемы инициировали вотум недоверия вице-мэру Тарту Монике Ранд

Реформисты и соцдемы инициировали вотум недоверия вице-мэру Тарту Монике Ранд

Моника Ранд.

ФОТО: Margus Ansu

В четверг, 23 января, фракции Партии реформ и Социал-демократической партии на заседании Тартуского горсобрания инициировали вотум недоверия вице-мэру города Монике Ранд, передает Rus.ERR.

Под заявлением о выражении вотума недоверия подписались 28 членов горсобрания. Рассматривать заявление будут на следующем заседении, которое, скорее всего, пройдет 13 февраля.

На заседании в понедельник правление тартуского округа Партии реформ и фракция реформистов в Тартуском горсобрании решили прекратить сотрудничество с Центристской партией и начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией. Партию реформ не устроили внутрипартийные дрязги центристов.

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