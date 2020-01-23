Реформисты и соцдемы инициировали вотум недоверия вице-мэру Тарту Монике Ранд

Под заявлением о выражении вотума недоверия подписались 28 членов горсобрания. Рассматривать заявление будут на следующем заседении, которое, скорее всего, пройдет 13 февраля.

На заседании в понедельник правление тартуского округа Партии реформ и фракция реформистов в Тартуском горсобрании решили прекратить сотрудничество с Центристской партией и начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией. Партию реформ не устроили внутрипартийные дрязги центристов.