Канцлер юстиции Юлле Мадизе ответила на обвинения Марта Хельме

«Как я и обещала, когда приносила присягу, я остаюсь и буду оставаться политически нейтральной. Некоторые правовые позиции могут не нравиться некоторым политикам, но это не может помешать выполнять свои обязанности», - написала Мадизе в социальных сетях.

«Окончательное решение в случае необходимости принимает Госсуд. Можно действовать, как в случае страхования от безработицы: оно неконституционно; или так же, как игнорирование законных ожиданий при повышении акцизов: суд изменил предыдущую практику и счел повышение акцизов конституционным», - добавила она.

На состоявшейся в четверг пресс-конференции Хельме раскритиковал канцлера юстиции за то, что она подняла вопросы конституционности пенсионной реформы. «По моему мнению, канцлер юстиции в настоящее время занимается политикой, это политическое решение, оно в известной степени касается финансовых кругов, определенных заинтересованных групп правовыми инструментами, которые не являются правом или задачей канцлера юстиции», - сказал министр.