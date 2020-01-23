Смертельный вирус из Китая выявлен еще в двух странах

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило, что положительный результат теста на вирус оказался у двух граждан Китая. Отец и сын были госпитализированы в Хошимине 22 января после того, как у них поднялась температура. Агентство передает, что сын недавно приехал из китайского города Ухань, где как раз и началась эпидемия.

Кроме того, коронавирусом заразилась индийская медсестра, работающая в больнице в южной части Саудовской Аравии. По данным госминистра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, в общей сложности тестирование проходили около 100 женщин, которые находились на карантине. У одной из них вирус подтвердился.