Смертельный вирус из Китая выявлен еще в двух странах

Китайский коронавирус 2019-nCoV, унесший жизни уже 17 человек, обнаружили у пациентов еще в двух странах — Вьетнаме и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.
Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило, что положительный результат теста на вирус оказался у двух граждан Китая. Отец и сын были госпитализированы в Хошимине 22 января после того, как у них поднялась температура. Агентство передает, что сын недавно приехал из китайского города Ухань, где как раз и началась эпидемия.
Кроме того, коронавирусом заразилась индийская медсестра, работающая в больнице в южной части Саудовской Аравии. По данным госминистра иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхарана, в общей сложности тестирование проходили около 100 женщин, которые находились на карантине. У одной из них вирус подтвердился.
На данный момент известно уже о 630 случаях заражения. Сегодня Китай временно закрыл сообщение с Хуанган и Эчжоу, Пекин отменил все празднования в честь Китайского нового года. 22 января Китай закрыл Ухань, где были обнаружены первые зараженные.