Министерство образования и науки: увеличение зарплат учителей остается приоритетом

Увеличение зарплат учителей по-прежнему остается приоритетом Министерства образования и науки, и я рада отметить, что за последние пять лет средняя зарплата учителя в Эстонии выросла на 32 процента, а минимальная - на 39 процентов, - сказала министр образования и науки Майлис Репс. - По сравнению с другими странами ОЭСР, в Эстонии - самый быстрый темп роста зарплат учителей, и нам несомненно следует продолжать в том же духе”.

""Выделением субсидий мы можем оказать поддержку местным самоуправлениям в повышении зарплат учителей, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - Для развития регионов очень важно наличие сильной образовательной сети и квалифицированных учителей, и обеспечить это местные самоуправления могут прежде всего предлагая конкурентноспособные и достойные зарплаты”.

Согласно утвержденному в четверг распоряжению правительства, между местными самоуправлениями будет распределена сумма субсидий на образование в размере 354 миллионов евро. Из них 285 миллионов евро составляют субсидии на зарплаты учителей, которые позволят поднять минимальную зарплату учителя до 1315 евро и создадут возможности для того, чтобы средняя брутто-зарплата могла составить 1540 евро.