Банкомат с сюрпризом помешал клиенту SEB снять деньги

Но местные клиенты SEB сказали Järva Teataja, что на самом деле лестницу и навес установили по просьбе самих клиентов. «Раньше солнце светило на экран так, что было невозможно что-то увидеть. Не говоря уже о снятии денег во время дождя. Также низкие люди не могли прочитать, что написано на экране, или удобно совершить необходимые операции», - объясняет один из пользователей этого банкомата.