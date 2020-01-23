Банкомат с сюрпризом помешал клиенту SEB снять деньги

В Пайде репортер передачи "Ringvaade" Ханнес Хермакюла продемонстрировал, как тяжело высокому человеку снять деньги из банкомата вблизи пайдеской центральной площади, пишет Järva Teataja.
Перед банкоматом находится лестница, а над банкоматом — навес, что не позволяет высоким людям найти подходящее для снятия денег положение.
Но местные клиенты SEB сказали Järva Teataja, что на самом деле лестницу и навес установили по просьбе самих клиентов. «Раньше солнце светило на экран так, что было невозможно что-то увидеть. Не говоря уже о снятии денег во время дождя. Также низкие люди не могли прочитать, что написано на экране, или удобно совершить необходимые операции», - объясняет один из пользователей этого банкомата.
Он надеется, что после выхода в эфир сюжета ситуация не изменится, поскольку пожилые люди, которые в основном низкого роста, не смогут больше пользоваться этим банкоматом.
Сюжет на эстонском языке можно посмотреть здесь (с 36-ой минуты).