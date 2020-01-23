Эстонию объявили свободной от АЧС

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) присвоила Эстонии статус страны, свободной от африканской чумы свиней (АЧС).
Заместитель гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) Олев Калда назвал это высокой оценкой. «Поскольку в Эстонии за два года не диагностировали АЧС у домашних свиней, удалось объявить, что домашние свиньи свободны о АЧС. Статус страны, свободной от АЧС, повышает надежность и в глазах торговых партнеров, на примере Бельгии можно сказать, что благодаря получению статусу страны, свободной от АЧС, предприятия смогли выйти со своей продукцией на ряд иностранных рынков», - сказал Калда.
По словам исполнительного директора Общества охотников Эстонии Тыниса Кортса, проделана большая работа по борьбе с АЧС и ее профилактике на свинофермах, которую можно выразить в деньгах. «Хотя АЧС до сих пор выявляют у диких кабанов, то, что ей не затронуты домашние свиньи, это результат успешного сотрудничества», - сказал Кортс.
Свой вклад в достижение статуса страны, свободной от АЧС, внесли Общество охотников Эстонии, Департамент окружающей среды, Агентство окружающей среды, Инспекция окружающей среды, Эстонский университет естественных наук и ветеринарно-пищевая лаборатория. OIE также присвоила этот статус Канаде, Чехии, Бельгии, Казахстану и Мексике.
Всемирная организация по охране здоровья животных была учреждена в 1924 году для борьбы с эпизоотиями по всему миру. Это организация, отвечающая за здоровье и благополучие животных по всему миру. В организации состоят 182 страны мира, в том числе с 1992 года Эстония. В задачи OIE входит сбор информации о распространении эпизоотий в разных странах и разработка руководств по борьбе с эпизоотиями.