Эстонию объявили свободной от АЧС

Заместитель гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) Олев Калда назвал это высокой оценкой. «Поскольку в Эстонии за два года не диагностировали АЧС у домашних свиней, удалось объявить, что домашние свиньи свободны о АЧС. Статус страны, свободной от АЧС, повышает надежность и в глазах торговых партнеров, на примере Бельгии можно сказать, что благодаря получению статусу страны, свободной от АЧС, предприятия смогли выйти со своей продукцией на ряд иностранных рынков», - сказал Калда.

По словам исполнительного директора Общества охотников Эстонии Тыниса Кортса, проделана большая работа по борьбе с АЧС и ее профилактике на свинофермах, которую можно выразить в деньгах. «Хотя АЧС до сих пор выявляют у диких кабанов, то, что ей не затронуты домашние свиньи, это результат успешного сотрудничества», - сказал Кортс.

Свой вклад в достижение статуса страны, свободной от АЧС, внесли Общество охотников Эстонии, Департамент окружающей среды, Агентство окружающей среды, Инспекция окружающей среды, Эстонский университет естественных наук и ветеринарно-пищевая лаборатория. OIE также присвоила этот статус Канаде, Чехии, Бельгии, Казахстану и Мексике.