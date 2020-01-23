Чт, 23.01.2020
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  • Фото: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Фото: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

Автомобиль перевернулся на крышу.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг около четырех часов дня в Вильяндимаа в волости Мульги вблизи деревни Каарли произошло ДТП, сообщает Sakala.

На шестом километре дороги Сультси-Абья-Палуойя автомобиль Citroën выехал с дороги и перевернулся на крышу.

По предварительным данным, пожилой водитель выехал на встречную полосу, а после этого вылетел в кювет. В момент ДТП в машине был только водитель. Работники скорой оказали пожилому человеку первую помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.

Спасатели перевернули автомобиль вновь на колеса и вытащили из кювета.

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