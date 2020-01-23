Фото: автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу

В четверг около четырех часов дня в Вильяндимаа в волости Мульги вблизи деревни Каарли произошло ДТП, сообщает Sakala.
На шестом километре дороги Сультси-Абья-Палуойя автомобиль Citroën выехал с дороги и перевернулся на крышу.
По предварительным данным, пожилой водитель выехал на встречную полосу, а после этого вылетел в кювет. В момент ДТП в машине был только водитель. Работники скорой оказали пожилому человеку первую помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.
Спасатели перевернули автомобиль вновь на колеса и вытащили из кювета.