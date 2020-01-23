Популярная авиакомпания будет брать плату за ручную кладь на верхней полке

Авиакомпания Norwegian планирует в будущем взимать плату за ручной багаж, который кладут на верхние полки салона самолета.
Компания заявляет, что на полках не хватает места для всей клади. Зато багажные места под впереди находящимся креслом останутся бесплатными, передает Yle со ссылкой на пресс-релиз.
Norweigan объясняет причину нововведения желанием ускорить прохождение пассажиров на свои места, что сэкономит время.
"Ошибочно полагать, что на верхних полках достаточно места для всей ручной клади", - говорится в релизе. Обычно в самолете 186 кресел, а на полках помещается только 80 единиц ручного багажа.
Пассажирам, которые желают размещать свою кладь на полках, будут выдавать отдельный тип билетов. Второй вариант – можно будет заплатить дополнительную сумму до полета.
Одновременно с этим компания разрешит проносить в салон более тяжелый багаж.
Новые правила не затронут пассажиров, которые купили билеты до 23 января 2020.