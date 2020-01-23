Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.

В числе причин изменения времени эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что время на Часах Судного дня меняется (или принимается решение о том, чтобы оставить его неизменным) раз в год. С начала 2018 года часы были на отметке 23:58:00. Проект Часы Судного дня существует с 1947 года. Первоначально они были установлены на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны.