Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света
До "ядерной полуночи" осталось 100 секунд, согласно часам Судного дня, которые были переведены на 20 секунд вперед. Об этом заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на пресс-конференции в четверг, 23 января.
Теперь часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Впервые часы появились на обложке издания в 1947 году, пишет Korrespondent.
"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.
В числе причин изменения времени эксперты назвали, в частности, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Отметим, что время на Часах Судного дня меняется (или принимается решение о том, чтобы оставить его неизменным) раз в год. С начала 2018 года часы были на отметке 23:58:00. Проект Часы Судного дня существует с 1947 года. Первоначально они были установлены на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) было зафиксировано в 1991 году, после окончания холодной войны.