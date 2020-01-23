Фото ⟩ Автобус из Эстонии не пустили в Россию из-за тайного багажа водителя

Сегодня, 23 января, около 80 кг косметических средств пытались проехать незадекларированными в салоне автобуса, следовавшего из Эстонии в Санкт-Петербург через пункт пропуска Ивангорода, пишет портал 47news .

Спрятаны они были под сиденьем водителя, в его ручной клади, в отсеках багажа и для отдыха водителя, и даже в аппарате для приготовления горячих напитков. В общей сложности в автобусе было найдено порядка трех тысяч флаконов со средством для косметического пилинга (глубокой очистки кожи).