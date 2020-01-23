Чт, 23.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Автобус из Эстонии не пустили в Россию из-за тайного багажа водителя

Фото ⟩ Автобус из Эстонии не пустили в Россию из-за тайного багажа водителя

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

Тысячи флаконов косметического средства пытались тайно провезти из Эстонии в Россию. Они прятались по всему автобусу, скрываясь даже в автомате для напитков.

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

Сегодня, 23 января, около 80 кг косметических средств пытались проехать незадекларированными в салоне автобуса, следовавшего из Эстонии в Санкт-Петербург через пункт пропуска Ивангорода, пишет портал 47news.

Спрятаны они были под сиденьем водителя, в его ручной клади, в отсеках багажа и для отдыха водителя, и даже в аппарате для приготовления горячих напитков. В общей сложности в автобусе было найдено порядка трех тысяч флаконов со средством для косметического пилинга (глубокой очистки кожи). 

Водитель рассказал, что сам никакого отношения к флаконам не имеет - просто согласился перевезти товар на территорию России и передать по адресу. 

По данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия, отметили в ведомстве.

ФОТО: пресс-служба Кингисеппской таможни

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ