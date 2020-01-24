Пт, 24.01.2020
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Российские фигуристы одержали двойную победу на чемпионате Европы, Александр Селевко стал лишь 16-м

Дмитрий Алиев

ФОТО: John Sibley/REUTERS

Во второй день чемпионата Европы по фигурному катанию мужчины разыграли медали в одиночном катании.

После девятого места в короткой программе Александр Селевко мог рассчитывать на продолжение успеха, однако нашего фигуриста, возможно, подвели нервы : четверной тулуп окончился падением, а каскад с тройным акселем остался невыполненным. Как итог - всего лишь 16-е место по сумме двух программ.

Победу одержали россияне, Дмитрий Алиев и  Артур Даниелян. Третьим стал грузин Морис Квителашвили. Лидировавший после короткой програмы чех Михал Бржезина стал лишь седьмым.

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