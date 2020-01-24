Российские фигуристы одержали двойную победу на чемпионате Европы, Александр Селевко стал лишь 16-м

После девятого места в короткой программе Александр Селевко мог рассчитывать на продолжение успеха, однако нашего фигуриста, возможно, подвели нервы : четверной тулуп окончился падением, а каскад с тройным акселем остался невыполненным. Как итог - всего лишь 16-е место по сумме двух программ.