Центристы вновь получили большинство мест в горсобрании Таллинна

Это произошло накануне вечером, когда во фракцию центристов официально включили бывшего социал-демократа, экс-судью Хельве Сяргава, во вторник объявившую о вступлении в правящую партию, поэтому теперь у центристов снова стало 40 мест в горсобрании из 79.

Сяргава ранее возглавляла в горсобрании ревизионную комиссию, но теперь покинула этот пост, обосновав решение этическими принципами и правилами хорошего тона - дело в том, что место председателя ревизионной комиссии в Таллинне традиционно отдается представителю оппозиции.

В ближайшее время Сяргава может стать вице-председателем горсобрания.