Пт, 24.01.2020
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Центристы вновь получили большинство мест в горсобрании Таллинна

Таллиннское горсобрание.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Центристская партия вновь получила абсолютное большинство в Таллиннском городском собрании, пишет Rus.ERR.

Это произошло накануне вечером, когда во фракцию центристов официально включили бывшего социал-демократа, экс-судью Хельве Сяргава, во вторник объявившую о вступлении в правящую партию, поэтому теперь у центристов снова стало 40 мест в горсобрании из 79. 

Сяргава ранее возглавляла в горсобрании ревизионную комиссию, но теперь покинула этот пост, обосновав решение этическими принципами и правилами хорошего тона - дело в том, что место председателя ревизионной комиссии в Таллинне традиционно отдается представителю оппозиции.

В ближайшее время Сяргава может стать вице-председателем горсобрания.

Центристская партия по итогам муниципальных выборов 2017 года получила 40 мест в столичном горсобрании, но временно лишилась в нем большинства мандатов после выхода из рядов политической силы депутата Раймонда Кальюлайда, который позднее присоединился к социал-демократам.

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