Центристы вновь получили большинство мест в горсобрании Таллинна

Центристская партия вновь получила абсолютное большинство в Таллиннском городском собрании, пишет Rus.ERR.
Это произошло накануне вечером, когда во фракцию центристов официально включили бывшего социал-демократа, экс-судью Хельве Сяргава, во вторник объявившую о вступлении в правящую партию, поэтому теперь у центристов снова стало 40 мест в горсобрании из 79.
Сяргава ранее возглавляла в горсобрании ревизионную комиссию, но теперь покинула этот пост, обосновав решение этическими принципами и правилами хорошего тона - дело в том, что место председателя ревизионной комиссии в Таллинне традиционно отдается представителю оппозиции.
В ближайшее время Сяргава может стать вице-председателем горсобрания.
Центристская партия по итогам муниципальных выборов 2017 года получила 40 мест в столичном горсобрании, но временно лишилась в нем большинства мандатов после выхода из рядов политической силы депутата Раймонда Кальюлайда, который позднее присоединился к социал-демократам.