Отец французских биатлонистов пропал в горах

По информации издания, Клод-старший вместе с группой из восьми человек и гида отправился кататься на снегоходах в горы. Там часть группы провалилась под лед — троим удалось выбраться из воды, остальные исчезли. Их поиски продолжаются. Отмечается, что трое выживших не пострадали, гид скончался от полученных травм в больнице.