Пт, 24.01.2020
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Отец французских биатлонистов пропал в горах

Горы. Иллюстративное фото

ФОТО: Google ekraanitõmmis

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).

По информации издания, Клод-старший вместе с группой из восьми человек и гида отправился кататься на снегоходах в горы. Там часть группы провалилась под лед — троим удалось выбраться из воды, остальные исчезли. Их поиски продолжаются. Отмечается, что трое выживших не пострадали, гид скончался от полученных травм в больнице.

Фабьен и Флоран приняли решение приостановить выступление на этапе Кубка мира в словенской Поклюке и вернуться во Францию из-за случившегося. В индивидуальной гонке, прошедшей 23 января, Фабьен занял третье место. Он посвятил медаль пропавшему отцу.

Фабьен и Эмильен Клод выступают за сборную Франции, Флоран поменял спортивное гражданство и входит в состав национальной команды Бельгии.

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