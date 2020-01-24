Ааду Муст готов добровольно уйти с поста председателя Тартуского горсобрания

"Действительно, если 13 февраля вотум недоверия пройдет, что очень вероятно, поскольку подписей под заявлением больше, чем количество необходимых для этого голосов, то за этим последуют заявления об отставке как от председателя горсобрания, так и от до сих пор, кажется, находящегося на больничном Мадиса Лепайыэе", - сказал Муст ERR.