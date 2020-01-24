Ааду Муст готов добровольно уйти с поста председателя Тартуского горсобрания

Председатель Тартуского горсобрания Ааду Муст и вице-мэр Мадис Лепайыэ намерены добровольно покинуть свои посты, если депутатский корпус проголосует за недоверие еще одному вице-мэру Моонике Ранд, пишет Rus.ERR.
"Действительно, если 13 февраля вотум недоверия пройдет, что очень вероятно, поскольку подписей под заявлением больше, чем количество необходимых для этого голосов, то за этим последуют заявления об отставке как от председателя горсобрания, так и от до сих пор, кажется, находящегося на больничном Мадиса Лепайыэе", - сказал Муст ERR.
Под заявлением о выражении вотума недоверия подписались 28 членов горсобрания из 49. Во фракцию реформистов входит 20 человек, соцдемов - 8.