"Ливерпуль" установил клубный рекорд по матчам без поражений и практически обеспечил себе титул

Команда тренера Юргена Клоппа продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 40 матчей. В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал 14-ю победу подряд и отрыв мерсисайдцев от ближайшего конкурента, "Манчестер Сити", составляет уже 16 очков. Также подпоечные Клоппа имеют матч с идущим на 17-м месте "Вест Хэмом" в запасе.

По этому показателю «Ливерпуль» уже сравнялся с «Челси», чья серия без поражений в 2004-2005 годах составила 40 игр.