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"Ливерпуль" установил клубный рекорд по матчам без поражений и практически обеспечил себе титул

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - January 11, 2020 Liverpool's Roberto Firmino celebrates after the match with Xherdan Shaqiri Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

ФОТО: MATTHEW CHILDS/Action Images via Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в 24-м туре АПЛ.

Команда тренера Юргена Клоппа продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 40 матчей. В текущем сезоне "Ливерпуль" одержал 14-ю победу подряд и отрыв мерсисайдцев от ближайшего конкурента, "Манчестер Сити", составляет уже 16 очков. Также подпоечные Клоппа имеют матч с идущим на 17-м месте "Вест Хэмом" в запасе.

По этому показателю «Ливерпуль» уже сравнялся с «Челси», чья серия без поражений в 2004-2005 годах составила 40 игр.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережают только «Ноттингем Форест» (42 игры в промежутке с 1977 по 1978 год) и «Арсенал», не проигравший 49 матчей в 2003-2004 годах.

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