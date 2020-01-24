Число заболевших пневмонией нового типа в КНР выросло до 876 человек, погибли 26

В Чжицзяне (550 тыс. жителей) приостановлено движение междугородних автобусов, а также транспортных средств, соединяющих город и сельскую местность. Все коммерческие предприятия, за исключением супермаркетов, медицинских учреждений, рынков сельскохозяйственной продукции, заправочных станций, магазинов детских товаров, а также аптек, временно закрыты.

В Цяньцзяне (962 тыс. жителей) приостановлена работа городского транспорта, междугородних автобусов, паромного сообщения. В Хуангане (7,5 млн) временно прекращено движение междугородних автобусов, городского общественного транспорта, закрыт железнодорожный вокзал. В Чиби (535 тыс.) и Сяньнине (2,54 млн) приостановлена работа общественного транспорта, автобусов, курсирующих между городом и сельской местностью, временно запрещено движение по туристическим маршрутам. В Хуанши (2,69 млн) и Эньши (809,2 тыс.) меры коснулись городского транспорта, в последнем также закрыты культурно-развлекательные заведения города.

Сообщается, что о времени возобновления работы транспорта, коммерческих предприятий и досуговых мест будет объявлено отдельно.

Закрыты культурные объекты в Пекине

Запретный город (Музей Гугун), Национальный музей Китая, Государственная библиотека, Китайский музей изобразительных искусств ("Мэйшугуань"), Национальный центр исполнительских искусств (Китайский большой театр), Китайский детский театр и целый ряд других крупнейших учреждений культуры Пекина объявили в пятницу о временном закрытии из-за распространения заболеваемости пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайтах этих учреждений.

"Чтобы всеми силами осуществлять работу по противодействию распространению вируса пневмонии нового типа и для предотвращения заражения персонала и передачи инфекции в местах массового скопления людей, с 25 января закрывается Музей Гугун. О возобновлении работы будет объявлено дополнительно", - говорится на сайте бывшего зимнего императорского дворцового комплекса, известного также как Пурпурный Запретный город.

Расположенный на площади Тяньаньмэнь напротив Дома Народных Собраний (здания парламента) Национальный музей, посещение которого бесплатно, предложил записавшимся для получения электронного билета посетителям "добровольно аннулировать заявку". Государственная библиотека прекратила обслуживание читателей с пятницы. Также поступила со своими посетителями галерея "Мэйшугуань".

В четверг муниципальные власти Пекина объявили также об отмене масштабных публичных мероприятий в городе с целью предотвращения распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин начиная с этого дня отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства. Это означает, что не будут проводиться традиционные для праздника Весны, выпавшего в этот год на 25 января, храмовые гулянья в парках Тяньтань (Храм Неба), Дитань (Храм Земли), Житань (Храм Солнца) и ряде других, где обычно на праздники собираются многие тысячи пекинцев и гостей столицы.

ВОЗ 23 января не стала объявлять режим ЧС

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, США и Японии. Одако ВОЗ в четверг воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае. Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют в ближайшее время собраться на еще одно заседание для оценки ситуации вокруг вспышки пневмонии. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В итоге обсуждений члены комитета пришли к мнению, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера <...>. Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время", - говорится в сообщении. В состав Комитета из 15 членов кроме эксперта Роспотребнадзора входят представители Франции, Китая, Нидерландов, Таиланда, Японии, Кореи, Сингапура, США, Сенегала, Канады, Австралии, Саудовской Аравии.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды - к борьбе с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.