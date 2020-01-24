Поражение в третьем круге завершило карьеру знаменитой датчанки

Возняцки решила завершить карьеру всего в 29 лет, мотивировав свое решение больше времени уделить личной жизни. За 15-летнюю карьеру в теннисе Возняцки выиграла 30 турниров, на Australian Open Возняцки стала первой в 2018 году. Датчанка дважды играла в финале US Open. Она 71 неделю провела на первой строчке рейтинга и занимает по этому показателю девятое место в истории.