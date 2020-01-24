Весной в центре Таллинна начнется строительство еще трех небоскребов

Девелопер квартала из трех небоскребов, которые планируется построить на углу улиц Лийвалайа и Юхкентали в центре Таллинна, фирма Kapitel еще в августе представила ходатайство о получении разрешения на строительство, и директор по развитию предприятия Индрек Моораст в интервью ERR сказал, что сейчас идет процесс уточнения некоторых связанных со столь масштабным проектом аспектов, что является обычным при выдаче разрешения на строительство.

«Как только разрешение на строительство будет получено, мы сразу начнем действовать», - ответил Моораст на вопрос, удастся ли воплотить планы в жизнь.