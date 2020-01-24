Пт, 24.01.2020
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  • Весной в центре Таллинна начнется строительство еще трех небоскребов

Весной в центре Таллинна начнется строительство еще трех небоскребов

Сейчас на месте будущих небоскребов работает парковка.

ФОТО: Stanislav Moshkov

Застройщик жилого и бизнес-квартала напротив гостиницы «Олимпия» планирует весной уже начать строительные работы, однако Таллинн разрешения на это еще не дал, пишет Kodustiil cо ссылкой на новостной портал ERR

Девелопер квартала из трех небоскребов, которые планируется построить на углу улиц Лийвалайа и Юхкентали в центре Таллинна, фирма Kapitel еще в августе представила ходатайство о получении разрешения на строительство, и директор по развитию предприятия Индрек Моораст в интервью ERR сказал, что сейчас идет процесс уточнения некоторых связанных со столь масштабным проектом аспектов, что является обычным при выдаче разрешения на строительство. 

«Как только разрешение на строительство будет получено, мы сразу начнем действовать», - ответил Моораст на вопрос, удастся ли воплотить планы в жизнь. 

Работающая сейчас на территории будущего квартала парковка будет открыта до начала строительства, а что касается заправки, то, как сказал Моораст, она застройщику не принадлежит и ее деятельность в проекту отношения не имеет. 

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