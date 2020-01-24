Анастасия Коваленко защитила степень магистра на факультете экономики ТУ

«Сперва я собиралась написать и защитить новую магистерскую работу, но решение сдать магистерский экзамен было продиктовано временными ограничениями, связанными со сроками закрытия учебной программы. Степень по этой программе в последний раз выдали этой зимой. Написание новой магистерской работы заняло бы по меньшей мере целый учебный год, и это значило бы, что я не смогла бы защитить степень по той же программе», - объяснила Коваленко.

«Магистерский экзамен был составлен на базе всех предметов по специальности и в некотором смысле был для меня сложнее, поскольку мне понадобилось освежить в памяти весь материал, который я изучала на протяжении двух лет. Последние полгода я посвятила учебе, и все остальное отошло на второй план. К счастью, экзамен прошел успешно, и я рада, что у меня снова есть диплом магистра», - сказала она.

«Теперь мне предстоит написание новой магистерской работы на юридическом факультете Тартуского университета, где мне еще нужно будет сдать несколько новых предметов, поскольку учебная программа за это время изменилась», - подчеркнула Коваленко.