Fermi Energia завершила первичные исследования и начинает выбирать место под мини-АЭС

Компания Fermi Energia, разрабатывающая проект строительства в Эстонии небольшой атомной электростанции, в первый год деятельности завершила первичные исследования и теперь приступит к выбору места для возможного строительства электростанции, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил в пятницу в телепередаче "Terevisioon" соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве, по словам которого рассматриваются несколько вариантов.
"Мы не сделали окончательного выбора в пользу Кунда, хотя местные власти в волости Виру-Нигула в этом заинтересованы. Это один из вариантов. Порт рядом, глинистая почва с необходимой устойчивостью, но мы пока только приступаем к исследованию", - сказал Лийве.
По его словам, электростанцию мощностью свыше 150 МВт можно построить только на основании государственной специальной планировки, но даже в случае оптимистичного сценария открытие электростанции могло бы произойти в начале 2030-х.