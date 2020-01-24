Fermi Energia завершила первичные исследования и начинает выбирать место под мини-АЭС

Об этом сообщил в пятницу в телепередаче "Terevisioon" соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве, по словам которого рассматриваются несколько вариантов.

"Мы не сделали окончательного выбора в пользу Кунда, хотя местные власти в волости Виру-Нигула в этом заинтересованы. Это один из вариантов. Порт рядом, глинистая почва с необходимой устойчивостью, но мы пока только приступаем к исследованию", - сказал Лийве.