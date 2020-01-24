Пт, 24.01.2020
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Fermi Energia завершила первичные исследования и начинает выбирать место под мини-АЭС

Лампочка. Иллюстративный снимок

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Компания Fermi Energia, разрабатывающая проект строительства в Эстонии небольшой атомной электростанции, в первый год деятельности завершила первичные исследования и теперь приступит к выбору места для возможного строительства электростанции, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил в пятницу в телепередаче "Terevisioon" соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве, по словам которого рассматриваются несколько вариантов.

"Мы не сделали окончательного выбора в пользу Кунда, хотя местные власти в волости Виру-Нигула в этом заинтересованы. Это один из вариантов. Порт рядом, глинистая почва с необходимой устойчивостью, но мы пока только приступаем к исследованию", - сказал Лийве.

По его словам, электростанцию мощностью свыше 150 МВт можно построить только на основании государственной специальной планировки, но даже в случае оптимистичного сценария открытие электростанции могло бы произойти в начале 2030-х.

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