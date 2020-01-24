Конфликт коньюских охотников с соседом разрешился соглашением

К расположенному в Тойлаской волости Коньюскому тиру можно проехать только по одной дороге: по находящейся в общем пользовании дороге Конью - Вока и далее по дороге, проходящей вдоль северной границы недвижимости Nupsu.

Семь лет назад владелец недвижимости Nupsu нашел, что пользующиеся тиром люди создают на дороге пыль и шум и это мешает жизни его семьи, и стал препятствовать ее использованию.

Три года назад НКО "Ида-Вируское общество охотников" как владелец тира, обратилось в суд, попросив определить право проезда через свою недвижимость.

В январе прошлого года Вируский уездный суд определил для владельца тира и его клиентов бессрочный доступ через недвижимость Nupsu как пешком, так и на любом виде транспорта, причем владелец тира должен был платить за это владельцу недвижимости Nupsu 300 евро в год. Ответственным за поддержание порядка на остающемся под подъездным путем участке земли суд назначил владельца тира.

Общество охотников обжаловало постановление уездного суда в части платы за пользование подъездной дорогой и ухода за дорогой.

Тартуский окружной суд удовлетворил жалобу и вернул постановление уездному суду на повторное рассмотрение.

На состоявшемся в январе заседании суда стороны пришли к соглашению: владелец недвижимости тира - с прошлой осени им является НКО "Вокаский охотничий участок" - будет платить владельцу недвижимости Nupsu за пользование дорогой 200 евро в год, а поддерживать дорогу в порядке должен владелец участка, по которому пролегает дорога.