Правительство связало проект пенсионной реформы и вопрос доверия. Что дальше?

В пятницу утром правительство провело по телефону заседание, на котором поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса связать принятие проекта пенсионной реформы в Рийгикогу с вопросом доверия.
Правительство также попросит спикера Рийгикогу запланировать второе чтение и принятие законопроекта на 29 января 2020 года, передала пресс-служба правительства.
Тем самым правительство перенимает у финансовой комиссии Рийгикогу обязательство работы над законопроектом о реформе накопительной пенсии. Это значит, что правительство должно будет составить новый текст законопроекта, рассмотреть предложения о поправках и обновить объяснительную записку.
Правительство планирует обсудить новый текст и предложения о поправках к привязанной к вопросу доверия реформы обязательной накопительной пенсии на чрезвычайном заседании 27 января.
Цель пенсионной реформы — сделать обязательную накопительную пенсию добровольной.