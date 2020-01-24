Пт, 24.01.2020
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Правительство связало проект пенсионной реформы и вопрос доверия. Что дальше?

Пенсионер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В пятницу утром правительство провело по телефону заседание, на котором поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса связать принятие проекта пенсионной реформы в Рийгикогу с вопросом доверия.

Правительство также попросит спикера Рийгикогу запланировать второе чтение и принятие законопроекта на 29 января 2020 года, передала пресс-служба правительства.

Тем самым правительство перенимает у финансовой комиссии Рийгикогу обязательство работы над законопроектом о реформе накопительной пенсии. Это значит, что правительство должно будет составить новый текст законопроекта, рассмотреть предложения о поправках и обновить объяснительную записку.

Правительство планирует обсудить новый текст и предложения о поправках к привязанной к вопросу доверия реформы обязательной накопительной пенсии на чрезвычайном заседании 27 января.

Цель пенсионной реформы — сделать обязательную накопительную пенсию добровольной.

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