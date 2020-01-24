Правительство связало проект пенсионной реформы и вопрос доверия. Что дальше?

Правительство также попросит спикера Рийгикогу запланировать второе чтение и принятие законопроекта на 29 января 2020 года, передала пресс-служба правительства.

Тем самым правительство перенимает у финансовой комиссии Рийгикогу обязательство работы над законопроектом о реформе накопительной пенсии. Это значит, что правительство должно будет составить новый текст законопроекта, рассмотреть предложения о поправках и обновить объяснительную записку.