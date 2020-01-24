Только два банка в Эстонии не берут плату за переводы: другие банки тоже пытаются снизить затраты клиентов

Каждый внутрибанковский платеж в Swedbank обходится в 0,16 евро, а в другие банки - в 0,38 евро. Ежемесячная плата за дебетовую карточку составляет 1,28 евро. Ежемесячная стоимость нового платежного пакета составляет 1,50 в месяц и она покрывает как плату за обслуживание дебетовой карты, так внутрибанковские платежи и межбанковские платежи, совершенные через интернет-банк или мобильный телефон. Клиенты могут получить платежный пакет в интернет-банке.

«Платежный пакет выгоден всем частным клиентам, которые активно осуществляют платежи. Если вы за месяц совершаете пять платежей и три из них – в другие банки, то благодаря новому платежному пакету сможете экономить более 20 евро в год», – сказал Тармо Улла, руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank в Эстонии. Он подтвердил, что к платежному пакету могут присоединиться все частные клиенты старше 26 лет. Платежи для людей до 26 лет в любом случае в Swedbank бесплатны.

В банке LHV все внутрибанковские и межбанковские платежи осуществляются бесплатно. Плата за дебетовую карточку составляет 1 евро в месяц, а для людей до 26 лет и старше 65 платы за обслуживание карты и вовсе нет.

В банке Coop все внутрибанковские и межбанковские платежи также бесплатны. Более того, в этом банке нет платы за обслуживание дебетовой карты.

В Luminor внутрибанковские платежи для обычных клиентов бесплатны, а вот межбанковские платежи по Эстонии и Европейской экономической зоне стоят 0,38 евро. Для людей младше 20 лет и старше 60 лет ежемесячной платы за обслуживание дебетовой карты нет, но для других клиентов она составляет 1,5 евро.