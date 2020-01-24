Видео: в КХЛ забросили курьезнейший буллит

Нападающий казанского "Ак Барса" Станислав Галиев отметился уникальным броском в серии буллитов против "Салавата Юлаева", передает Р-Спорт.
Сблизившись с голкипером соперника Юхой Метсолой, Галиев провел кистевой бросок. Вратарь отразил шайбу, которая взмыла в воздух. Метсола принялся радоваться отраженной шайбе, но та отрикошетила в ворота.
"Зеленое дерби" завершилось победой "Ак Барса" в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В основное время голы у казанцев забили Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30-я). В составе уфимцев отличились Тeему Хартикайнен (21-я) и Павел Коледов (38-я). Решающий буллит на счету Джастина Азеведо.
Никогда не радуйтесь раньше времени pic.twitter.com/SsMA5r3KoP— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 23, 2020