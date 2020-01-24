Государство планирует ввести новые наказания для водителей-выпивох

Нарушителю можно на год вменить обязанность трезвости, исполнение которой будет контролировать уголовный надзирающий, без предупреждения используя предназначенный для этого прибор, пишет Postimees.
Спровоцированная пьяным водителем авария на Сааремаа, унесшая жизни трех человек, заставила политиков действовать. На прошлой неделе министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) выступил перед правительством с предложениями, в числе которых – приравнять совершенную на пьяную голову аварию со смертельным исходом к убийству, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
Также государство, по мнению Хельме, должно дать впервые нарушившему мощный сигнал, говорящий о том, что управление в состояние опьянения неприемлемо. Для этого, считает министр, минимальным наказанием при первом нарушении должен быть один год лишения свободы. Таким образом, если предложение будет принято, пьяный водитель в любом случае реально окажется за решеткой.
В эту среду свои предложения в имевшийся список добавил и министр юстиции Райво Аэг («Отечество»), который направил письмо в правительственную комиссию по дорожному движению.
Предложение Хельме об ужесточении наказания, по его словам, заслуживает внимания: «И хотя исследования Министерства юстиции подтвердили, что строгость наказания не особо влияет на рецидив пьяного вождения, учитывая серьезность и распространенность проблемы, а также для выражения общественного осуждения действительно стоит подумать о повышении объемов наказания».
Ситуация улучшилась
К счастью, сейчас Эстония не может говорить об усугублении проблемы водителей, находящихся в состоянии уголовнонаказуемого опьянения. Одно лишь увеличение наказания количества пьяных водителей, по словам Аэга, не уменьшит, поэтому министр юстиции предложил и другие идеи.
Во-первых, министерства пришли к единодушию в том, что в будущем будут введены так называемые штрафные баллы, которые позволят удалить серийного нарушителя из-за руля раньше, чем его сальдо нарушений превысит все допустимые границы.
Поскольку, согласно исследованию, у 15-20 процентов пойманных водителей-выпивох имеют алкогольную зависимость, Аэг предложил, существенно увеличить надзор за ними. Например, в уголовном надзоре можно было бы взять в использование электронные приборы. Это должно помочь лучше прежнего проверять, действительно ли находящийся на испытательном сроке нарушитель исполняет обязанность неупотребления алкоголя.
Приборов еще нет
Сейчас тюремная служба занимается покупкой приборов нужного качества. В Эстонии такое оборудование еще не используют. «В Европе больше всего электронные приборы алкоконтроля использует Великобритания. Результаты таковы, что в контрольный период почти 80-90 процентов надзираемых оставались полностью трезвыми»,- объяснила вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам криминальной политики Кристель Сийтам-Нюйри. Также Аэг предложил связать лишение водительских прав с медицинской проверкой, это означает, что права зависимого от алкоголя не вернут до тех пор, пока государство медицинскими средствами не убедится, что он освободился от зависимости.
Наказания в ближайших странах за аварии с погибшими, спровоцированных пьяными водителями (лет лишения свободы)
Эстония – 3-12
Латвия, Литва – 3-10
Финляндия – до 9
Швеция – до 6
Россия – до 7.
С другой стороны нужно увеличить возможность лечения для людей, которые страдают от чрезмерного употребления алкоголя, но которые каждый день в качестве водителя участвуют в дорожном движении. Насколько известно Министерству юстиции, в Эстонии есть возможность лечить нарушения, связанные с употреблением алкоголя, у почти 3000 пациентов в год. Всего же совершается почти 7500 преступлений, и только на долю пьяных водителей их приходится почти 2700.
Остается еще несколько вариантов, как обязательный алкозамок на автомобиль или возможность государства арестовывать, а позже конфисковывать автомобиль пойманного пьяным водителя. Это успешно применяется и сейчас: в 2019 году в рамках уголовного производства у пьяных водителей конфисковали 168 автомобилей, а в рамках производства по проступку – 17 машин.
В Министерстве экономики в стадии планирования применение в Эстонии так называемой системы штрафных пунктов, и это теперь поддерживают все министерства. Руководитель отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс объяснил, что система баллов будет сосредоточена на так называемых серийных нарушителях, то есть тех, кто в течение короткого периода несколько раз нарушили правила, и на них будет обращено больше внимания.
Обсуждения пройдут на следующей неделе
Факт, что точные детали рабочая группа Министерства экономики и коммуникацией пока не разработала, но логика системы баллов будет выглядеть следующим образом: кроме штрафа за нарушение правил дорожного движения, или наказания, в соответствии с тяжестью нарушения можно поставить баллы, которые в итоге будут суммироваться. Когда критичная сумма баллов сложится, наступит время совершения следующих шагов – обратить внимание на нарушения, а если это не поможет, применить используемую и в других странах практику: начиная с отправки нарушителя на обучение до приостановки действия водительских прав.
«Патологического нарушителя хотя бы на какое-то время нужно отстранить от руля», - сказал Эрнитс. В случае водителей-выпивох одной из возможностей может быть и лечение от алкоголизма, что позволило бы вернуть себе водительские права: «Задачей группы является поиск разумного решения для Эстонии». Первая встреча рабочей группы должна пройти в феврале.
Правительственная дорожная комиссия, которой руководит министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, начнет обсуждать предложения на следующей неделе. Если предложения в правительстве будут одобрены, начнут писать законопроект.
Новые идеи против водителей-выпивох
Спровоцированная пьяным водителем авария на Сааремаа, в результате которой погибли три человека, заставила министров выступить с предложениями, какими новыми способами можно было бы в будущем лишать нарушителей ПДД права еды. Министр юстиции Райво Аэг предложил, что наряду с ужесточением наказания можно было бы подумать как об алкозамках, так и о лишении водительских прав.
УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
Нынешнее положение:
Пьяного водителя, по вине которого погибли или получили тяжкий вред здоровью люди, можно отправить в тюрьму на срок от трех до 12 лет. Пойманного в состоянии уголовнонаказуемого опьянения водителя можно посадить на срок до трех лет, а пойманного не в первый раз – на четыре года.
Предложение:
Согласно предложению министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), причинение смерти пьяным водителем можно было бы приравнять к убийству, что несет с собой наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Впервые пойманный пьяным за рулем водитель может получить минимально один, а максимально четыре года лишения свободы. Также сразу в первый раз его могли бы лишать водительских прав.
ПРИМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Нынешняя ситуация:
Закон позволяет, но не используется.
Предложение:
Нарушителю можно вменить на год обязанность соблюдение трезвости, исполнение которой без предупреждения проверял бы уголовный надзирающий специально предназначенным для этого прибором.
СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ В ДВИЖЕНИИ
Нынешняя ситуация:
Нет.
Предложение:
При наказании полиция могла бы начать применять систему штрафных баллов, которая помогла бы раньше отстранять нарушителей-рецидивистов от руля. Идею поддерживают Министерство экономики и коммуникаций и Министерство юстиции.
РАСШИРЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
Нынешняя ситуация:
Сейчас в Эстонии от злоупотребления алкоголем могут лечить около 3000 пациентов в год.
Предложение:
Возможности лечения нужно расширить, поскольку только пьяные водители совершают в год почти 2700 преступлений. В целом в состоянии алкогольного опьянения совершается около 7500 преступлений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЛИШЕНИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Нынешняя ситуация:
Нет.
Предложение:
К водителям в уголовнонаказуемом опьянении можно было бы начать применять приостановку действия водительских прав и медицинской справки, пока медицинский контроль не подтвердит, что у водителя нет зависимости, или она взята под контроль.
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АЛКОЗАМКА
Нынешняя ситуация:
Нет.
Предложение:
На машины пойманного с пьяном состоянии водителя можно было бы назначать обязательную установку алкозамка. Вождения в пьяном виде это не исключит, но снизит возможность пользоваться своей машиной.
РАСШИРЕНИЕ ОТЪЕМА АВТОМОБИЛЕЙ
Нынешняя ситуация:
Корме наказания, полиция может конфисковать у водителя машину как в рамках производства по проступку, так и в рамках уголовного производства.
Предложение:
И в рамках производства по проступку можно было бы разрешить арестовывать машину сразу при задержании.