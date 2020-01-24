Государство планирует ввести новые наказания для водителей-выпивох

Остается еще несколько вариантов, как обязательный алкозамок на автомобиль или возможность государства арестовывать, а позже конфисковывать автомобиль пойманного пьяным водителя. Это успешно применяется и сейчас: в 2019 году в рамках уголовного производства у пьяных водителей конфисковали 168 автомобилей, а в рамках производства по проступку – 17 машин.

В Министерстве экономики в стадии планирования применение в Эстонии так называемой системы штрафных пунктов, и это теперь поддерживают все министерства. Руководитель отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс объяснил, что система баллов будет сосредоточена на так называемых серийных нарушителях, то есть тех, кто в течение короткого периода несколько раз нарушили правила, и на них будет обращено больше внимания.

Обсуждения пройдут на следующей неделе

Факт, что точные детали рабочая группа Министерства экономики и коммуникацией пока не разработала, но логика системы баллов будет выглядеть следующим образом: кроме штрафа за нарушение правил дорожного движения, или наказания, в соответствии с тяжестью нарушения можно поставить баллы, которые в итоге будут суммироваться. Когда критичная сумма баллов сложится, наступит время совершения следующих шагов – обратить внимание на нарушения, а если это не поможет, применить используемую и в других странах практику: начиная с отправки нарушителя на обучение до приостановки действия водительских прав.

«Патологического нарушителя хотя бы на какое-то время нужно отстранить от руля», - сказал Эрнитс. В случае водителей-выпивох одной из возможностей может быть и лечение от алкоголизма, что позволило бы вернуть себе водительские права: «Задачей группы является поиск разумного решения для Эстонии». Первая встреча рабочей группы должна пройти в феврале.

Правительственная дорожная комиссия, которой руководит министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, начнет обсуждать предложения на следующей неделе. Если предложения в правительстве будут одобрены, начнут писать законопроект.

Новые идеи против водителей-выпивох

Спровоцированная пьяным водителем авария на Сааремаа, в результате которой погибли три человека, заставила министров выступить с предложениями, какими новыми способами можно было бы в будущем лишать нарушителей ПДД права еды. Министр юстиции Райво Аэг предложил, что наряду с ужесточением наказания можно было бы подумать как об алкозамках, так и о лишении водительских прав.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Нынешнее положение:

Пьяного водителя, по вине которого погибли или получили тяжкий вред здоровью люди, можно отправить в тюрьму на срок от трех до 12 лет. Пойманного в состоянии уголовнонаказуемого опьянения водителя можно посадить на срок до трех лет, а пойманного не в первый раз – на четыре года.

Предложение:

Согласно предложению министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), причинение смерти пьяным водителем можно было бы приравнять к убийству, что несет с собой наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Впервые пойманный пьяным за рулем водитель может получить минимально один, а максимально четыре года лишения свободы. Также сразу в первый раз его могли бы лишать водительских прав.

ПРИМЕНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Нынешняя ситуация:

Закон позволяет, но не используется.

Предложение:

Нарушителю можно вменить на год обязанность соблюдение трезвости, исполнение которой без предупреждения проверял бы уголовный надзирающий специально предназначенным для этого прибором.

СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ В ДВИЖЕНИИ

Нынешняя ситуация:

Нет.

Предложение:

При наказании полиция могла бы начать применять систему штрафных баллов, которая помогла бы раньше отстранять нарушителей-рецидивистов от руля. Идею поддерживают Министерство экономики и коммуникаций и Министерство юстиции.

РАСШИРЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Нынешняя ситуация:

Сейчас в Эстонии от злоупотребления алкоголем могут лечить около 3000 пациентов в год.

Предложение:

Возможности лечения нужно расширить, поскольку только пьяные водители совершают в год почти 2700 преступлений. В целом в состоянии алкогольного опьянения совершается около 7500 преступлений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЛИШЕНИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Нынешняя ситуация:

Нет.

Предложение:

К водителям в уголовнонаказуемом опьянении можно было бы начать применять приостановку действия водительских прав и медицинской справки, пока медицинский контроль не подтвердит, что у водителя нет зависимости, или она взята под контроль.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АЛКОЗАМКА

Нынешняя ситуация:

Нет.

Предложение:

На машины пойманного с пьяном состоянии водителя можно было бы назначать обязательную установку алкозамка. Вождения в пьяном виде это не исключит, но снизит возможность пользоваться своей машиной.

РАСШИРЕНИЕ ОТЪЕМА АВТОМОБИЛЕЙ

Нынешняя ситуация:

Корме наказания, полиция может конфисковать у водителя машину как в рамках производства по проступку, так и в рамках уголовного производства.

Предложение:

И в рамках производства по проступку можно было бы разрешить арестовывать машину сразу при задержании.